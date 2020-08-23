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Entretien pour France Liberté - Où sont passées nos libertés ? Chloé F.
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2 views • August 23, 2020
22 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=pEP5oraupnE
Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
Merci à Ludovic Malot pour cette interview -en live le 20.08.20- merci pour son initiative et merci à lui pour ses actions via la toute nouvelle plate-forme : France Liberté.
Le podcast de cette vidéo est disponible sur :
...
👉 Chaîne Youtube France Liberté : https://www.youtube.com/watch?v=w9419CiUxvM
🌸 Déclarations des droits humains :
- DDH de 1789, art. 2 : "Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme."
- DDH de 1793, art. 33 : "La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme."
- DDUH de 1948, art. 3, 4 et 5 :"Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants."
🌸 Documentaire censuré sur London Real : https://freedomplatform.tv/plandemic-indoctornation-world-premiere/
🌸 Event 201 : https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about
🌸 Accords entre Suisse et Fondation Bill
- Le Conseil fédéral annonce investissement de 300 millions CHF pour "lutter contre le coronavirus" : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-79204.html
- Simonetta Sommaruga annonce 30 millions pour GAVI, 75 millions pour la lutte contre le covid19 et son soutien à l'OMS et au CEPI : https://www.youtube.com/watch?v=YqioKNh3NLc
- Accord Conseil Fédéral + GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization = FBMG + OMS + Banque mondiale + UNICEF + industries pharmaceutiques + 29 pays) en 2009 : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091983/index.html
- Accord DFI (Département de l'intérieur) + DFAE (Département des affaires étrangères) + Fond. BMG en 2014 :
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/archive/un-nouveau-partenariat-destine-a-ameliorer-l-acces-aux-soins-de-.html
- Conventions de financement Swissmedic + OMS + Fond. BMG + DDC en 2015 : https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/notre-profil/collaboration-internationale/collaboration-multilaterale-dans-le-cadre-d-organisations---d-in/bill-and-melinda-gates-foundation.html
🌸Plan UE de carnet de vaccination 2018-2022 : https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_fr
🌸Procédure UNICEF pour la séparation des enfants : https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-03/FRENCH-Technical-Note-Protection-of-Children-during-the-COVID-19-Pandemic.pdf
🌸Apiject (seringues puce + vaccin) :
- https://www.youtube.com/watch?v=eXkYcoqEO1s
- https://video.foxbusiness.com/v/6156879589001/%23sp=show-clips
🌸 Hydroxychloroquine et tests PCR :
- Rétropédalage du Lancet :
https://cutt.ly/vfoZHqf
- Didier Raoult dénonce le scandale de l'étude mensongère du Lancet et la diabolisation ahurissante de l'hydroxychloroquine :
https://www.youtube.com/watch?v=NGwsH_QTjAM
https://www.youtube.com/watch?v=5LXdn9yeTxg
- Un test PCR positif ne veut ni dire que tu es contagieux ni que tu es malade :
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/empfehlungen-zur-diagnose-von-covid-19.pdf.download.pdf/Recommandations_pour_le_diagnostic_du_COVID-19
🌸Fallait-il fermer les écoles ? Daniel Koch : "Sur le plan épidémiologique, ce n’était pas une nécessité. Mais sur le plan de faire comprendre la situation, c’était bien qu’on l’a fait." https://antipresse.net/suisse-on-a-ferme-les-ecoles-par-pedagogie/
🌸 Le Préfet de Haute-Savoie veut que Genève harmonise ses mesures avec la France : https://librinfo74.fr/covid-19-geneve-mis-au-pas-par-la-france/
🌸 Lois liberticides suisses :
- Loi sur les épidémies (art. 6 : situation particulière et vaccination obligatoire) : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071012/index.html
- Projet de loi COVID19 : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61797.pdf
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-80055.html
- Rapport explicatif de la loi COVID19 (art. 2 : vaccination obligatoire) : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61788.pdf
🌸 Actions en Suisse :
- 29 août Manif à ZURICH : gerardscheller.ch/COVID_Manif_ZURICH_29-08-20.pdf
- 12 sept. Manif à GENÈVE : gerardscheller.ch/COVID_MANIF_GENEVE_12-09-20.pdf
🌸 Sites référendum STOP SwissCovid :
- https://www.stop-swisscovid.net
- 1291.one
Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
Merci à Ludovic Malot pour cette interview -en live le 20.08.20- merci pour son initiative et merci à lui pour ses actions via la toute nouvelle plate-forme : France Liberté.
Le podcast de cette vidéo est disponible sur :
...
👉 Chaîne Youtube France Liberté : https://www.youtube.com/watch?v=w9419CiUxvM
🌸 Déclarations des droits humains :
- DDH de 1789, art. 2 : "Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme."
- DDH de 1793, art. 33 : "La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme."
- DDUH de 1948, art. 3, 4 et 5 :"Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants."
🌸 Documentaire censuré sur London Real : https://freedomplatform.tv/plandemic-indoctornation-world-premiere/
🌸 Event 201 : https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about
🌸 Accords entre Suisse et Fondation Bill
- Le Conseil fédéral annonce investissement de 300 millions CHF pour "lutter contre le coronavirus" : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-79204.html
- Simonetta Sommaruga annonce 30 millions pour GAVI, 75 millions pour la lutte contre le covid19 et son soutien à l'OMS et au CEPI : https://www.youtube.com/watch?v=YqioKNh3NLc
- Accord Conseil Fédéral + GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization = FBMG + OMS + Banque mondiale + UNICEF + industries pharmaceutiques + 29 pays) en 2009 : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091983/index.html
- Accord DFI (Département de l'intérieur) + DFAE (Département des affaires étrangères) + Fond. BMG en 2014 :
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/archive/un-nouveau-partenariat-destine-a-ameliorer-l-acces-aux-soins-de-.html
- Conventions de financement Swissmedic + OMS + Fond. BMG + DDC en 2015 : https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/notre-profil/collaboration-internationale/collaboration-multilaterale-dans-le-cadre-d-organisations---d-in/bill-and-melinda-gates-foundation.html
🌸Plan UE de carnet de vaccination 2018-2022 : https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_fr
🌸Procédure UNICEF pour la séparation des enfants : https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-03/FRENCH-Technical-Note-Protection-of-Children-during-the-COVID-19-Pandemic.pdf
🌸Apiject (seringues puce + vaccin) :
- https://www.youtube.com/watch?v=eXkYcoqEO1s
- https://video.foxbusiness.com/v/6156879589001/%23sp=show-clips
🌸 Hydroxychloroquine et tests PCR :
- Rétropédalage du Lancet :
https://cutt.ly/vfoZHqf
- Didier Raoult dénonce le scandale de l'étude mensongère du Lancet et la diabolisation ahurissante de l'hydroxychloroquine :
https://www.youtube.com/watch?v=NGwsH_QTjAM
https://www.youtube.com/watch?v=5LXdn9yeTxg
- Un test PCR positif ne veut ni dire que tu es contagieux ni que tu es malade :
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/empfehlungen-zur-diagnose-von-covid-19.pdf.download.pdf/Recommandations_pour_le_diagnostic_du_COVID-19
🌸Fallait-il fermer les écoles ? Daniel Koch : "Sur le plan épidémiologique, ce n’était pas une nécessité. Mais sur le plan de faire comprendre la situation, c’était bien qu’on l’a fait." https://antipresse.net/suisse-on-a-ferme-les-ecoles-par-pedagogie/
🌸 Le Préfet de Haute-Savoie veut que Genève harmonise ses mesures avec la France : https://librinfo74.fr/covid-19-geneve-mis-au-pas-par-la-france/
🌸 Lois liberticides suisses :
- Loi sur les épidémies (art. 6 : situation particulière et vaccination obligatoire) : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071012/index.html
- Projet de loi COVID19 : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61797.pdf
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-80055.html
- Rapport explicatif de la loi COVID19 (art. 2 : vaccination obligatoire) : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61788.pdf
🌸 Actions en Suisse :
- 29 août Manif à ZURICH : gerardscheller.ch/COVID_Manif_ZURICH_29-08-20.pdf
- 12 sept. Manif à GENÈVE : gerardscheller.ch/COVID_MANIF_GENEVE_12-09-20.pdf
🌸 Sites référendum STOP SwissCovid :
- https://www.stop-swisscovid.net
- 1291.one
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