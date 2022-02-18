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18.02.22. Пока полон холодильник, телевизор — это бог нации. (Выпуск №238. Часть 1(2))
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4255 views • February 18, 2022
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Содержание:
00:00 Против Электронного Паспорта! Биометрия в бумажных паспортах https://www.youtube.com/watch?v=vnKlo-HhDYI (Николай Мишустин)
07:30 Космическая геомагнитная буря уничтожила 40 спутников Starlink Илона Маска. Новости космоса 2022 https://www.youtube.com/watch?v=ND8Pv9Dk8t0
17:27 Раскол. 2 серия (2011) Исторический сериал, драма @ Русские сериалы https://www.youtube.com/watch?v=XEGIUG08sxI&;list=PLFwn5mqJn1svLe3pCRCLOCZqGvXXfsvzC&index=2 (о власти и грехе)
21:14 Раскол. 2 серия (2011) Исторический сериал, драма @ Русские сериалы https://www.youtube.com/watch?v=XEGIUG08sxI&;list=PLFwn5mqJn1svLe3pCRCLOCZqGvXXfsvzC&index=2 ("милостыню богоугодней в тайне подавать", особенно для надзирателя)
32:01 КАК ВЫГЛЯДИТ ДЕМОН БЛУДА НАКАЗАНИЕ ЗА СОДОМИЮ https://www.youtube.com/watch?v=9al4E7zvt-M
53:48 Неизвестные тайны последнего дня жизни Владимира Щербицкого. Факти тижня, 11.11 https://www.youtube.com/watch?v=Bsdj_DYhu8Q (Трамп проиграл выборы)
56:16 ОТВЕТ ВЛАДЕЛЬЦУ ПОРТАЛА "СЕРАФИМ" https://www.youtube.com/watch?v=I_IGOumpouI
01:03:45 Guarda "#Shorts ЛЮБОВЬ может быть ТОЛЬКО ОДНА? Олег Гадецкий" https://www.youtube.com/shorts/NOp0i6FZ6To
01:08:48 Трудный путь как твой https://www.youtube.com/watch?v=Rm3G02Q11GA (Святая Бернадетта)
01:18:11 Что Аллах приготовил в раю для женщин https://www.youtube.com/watch?v=QWVrGh81GRU
01:27:09 Вспышка Света | Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим https://www.youtube.com/watch?v=I9TCvjT7ikk
01:29:20 Петербуржец снял на видео, как во дворе ворона играет с котятами https://fontanka-ru.turbopages.org/fontanka.ru/s/2022/02/14/70442477/?publisher_logo_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-turbo%2F2436911%2F2a0000016ecb90829834680ffda35607e61e%2Forig&;promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp
01:32:16 Катастрофическое наводнение в Эквадоре, рекордные снегопады, магнитная буря: катаклизмы 1-3 февраля https://www.youtube.com/watch?v=TE4ZJ3g0ThE
Сегодня мы поговорим о перечне биометрических персональных данных в паспорте; падении спутников Илона Маска; об эффективности сопротивления сатанинским козням православными и о борьбе с грехом; о явлении Богородицы к Бернадетте и великом благодарении Господу; о доброте, разлитой Богом в мире животных.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected]
Содержание:
00:00 Против Электронного Паспорта! Биометрия в бумажных паспортах https://www.youtube.com/watch?v=vnKlo-HhDYI (Николай Мишустин)
07:30 Космическая геомагнитная буря уничтожила 40 спутников Starlink Илона Маска. Новости космоса 2022 https://www.youtube.com/watch?v=ND8Pv9Dk8t0
17:27 Раскол. 2 серия (2011) Исторический сериал, драма @ Русские сериалы https://www.youtube.com/watch?v=XEGIUG08sxI&;list=PLFwn5mqJn1svLe3pCRCLOCZqGvXXfsvzC&index=2 (о власти и грехе)
21:14 Раскол. 2 серия (2011) Исторический сериал, драма @ Русские сериалы https://www.youtube.com/watch?v=XEGIUG08sxI&;list=PLFwn5mqJn1svLe3pCRCLOCZqGvXXfsvzC&index=2 ("милостыню богоугодней в тайне подавать", особенно для надзирателя)
32:01 КАК ВЫГЛЯДИТ ДЕМОН БЛУДА НАКАЗАНИЕ ЗА СОДОМИЮ https://www.youtube.com/watch?v=9al4E7zvt-M
53:48 Неизвестные тайны последнего дня жизни Владимира Щербицкого. Факти тижня, 11.11 https://www.youtube.com/watch?v=Bsdj_DYhu8Q (Трамп проиграл выборы)
56:16 ОТВЕТ ВЛАДЕЛЬЦУ ПОРТАЛА "СЕРАФИМ" https://www.youtube.com/watch?v=I_IGOumpouI
01:03:45 Guarda "#Shorts ЛЮБОВЬ может быть ТОЛЬКО ОДНА? Олег Гадецкий" https://www.youtube.com/shorts/NOp0i6FZ6To
01:08:48 Трудный путь как твой https://www.youtube.com/watch?v=Rm3G02Q11GA (Святая Бернадетта)
01:18:11 Что Аллах приготовил в раю для женщин https://www.youtube.com/watch?v=QWVrGh81GRU
01:27:09 Вспышка Света | Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим https://www.youtube.com/watch?v=I9TCvjT7ikk
01:29:20 Петербуржец снял на видео, как во дворе ворона играет с котятами https://fontanka-ru.turbopages.org/fontanka.ru/s/2022/02/14/70442477/?publisher_logo_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-turbo%2F2436911%2F2a0000016ecb90829834680ffda35607e61e%2Forig&;promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp
01:32:16 Катастрофическое наводнение в Эквадоре, рекордные снегопады, магнитная буря: катаклизмы 1-3 февраля https://www.youtube.com/watch?v=TE4ZJ3g0ThE
Сегодня мы поговорим о перечне биометрических персональных данных в паспорте; падении спутников Илона Маска; об эффективности сопротивления сатанинским козням православными и о борьбе с грехом; о явлении Богородицы к Бернадетте и великом благодарении Господу; о доброте, разлитой Богом в мире животных.
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