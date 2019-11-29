Προετοιμασία για την Θεία Κοινωνία και περί Αιρετικών

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5 views • November 29, 2019



Στον ιστότοπο www.lyratv.com θα βρείτε περισσότερα ψυχωφελή Ορθόδοξα χριστιανικά βίντεο.

Είμαστε Εκκλησιαστικός Ραδιοφωνικός και Τηλεοπτικός σταθμός, εκπέμπουμε όλο το 24ωρο στο www.xaramou.com σε τοπική ώρα Ελλάδος, Αμερικής και Αυστραλίας, επίσης παρέχουμε συχνή ενημέρωση της ιστοσελίδας μας

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Ευχαριστούμε Κάντε εγγραφή στο καναλιΣτον ιστότοπο www.lyratv.com θα βρείτε περισσότερα ψυχωφελή Ορθόδοξα χριστιανικά βίντεο.Είμαστε Εκκλησιαστικός Ραδιοφωνικός και Τηλεοπτικός σταθμός, εκπέμπουμε όλο το 24ωρο στο www.xaramou.com σε τοπική ώρα Ελλάδος, Αμερικής και Αυστραλίας, επίσης παρέχουμε συχνή ενημέρωση της ιστοσελίδας μαςΑν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά email στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο [email protected] Σας ευχόμαστε καλή προβολή,Ευχαριστούμε Keywords churchomiliesmagdalino

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