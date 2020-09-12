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Песня "Барановирусная контратака"
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20 views • September 12, 2020
The song "Baranovirus counterattack"
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Лживая муть
Окружает тебя,
И теряется путь
Под навалом вранья.
А кругом дураки,
И уже их не счесть.
Не нужны и враги -
"Ближний" может уесть.
(Первые 2 куплета - это припев)
"Ближний" - "доктор" иль мент -
Недоумок в строю.
Он улучит момент -
И падешь как в бою.
В том бою, где тебя превращают в раба.
Это хуже чем смерть, это всем нам судьба.
Способ есть, и простой,
Коль кишка не тонка, -
Умереть и с собой
Утащить и врага.
Припев
Но простой лишь размен:
Умник на имбицил...
Сколько ж было измен,
Сколь потеряно сил,
Чтоб дойти до таких арифметик и фраз?!
Это хуже войны и фашизма зараз.
Это дно, ниже коего некуда пасть.
Это вход в рукотворную адскую пасть.
Припев
Это ад, и взорвать
Это надо без слов.
Ничего уж спасть
Здесь не надо. Улов
Бесов полон. Театр
Весь скатился в абсурд.
Это ад! Это ад!!!
Это есть Страшный Суд.
Припев
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Лживая муть
Окружает тебя,
И теряется путь
Под навалом вранья.
А кругом дураки,
И уже их не счесть.
Не нужны и враги -
"Ближний" может уесть.
(Первые 2 куплета - это припев)
"Ближний" - "доктор" иль мент -
Недоумок в строю.
Он улучит момент -
И падешь как в бою.
В том бою, где тебя превращают в раба.
Это хуже чем смерть, это всем нам судьба.
Способ есть, и простой,
Коль кишка не тонка, -
Умереть и с собой
Утащить и врага.
Припев
Но простой лишь размен:
Умник на имбицил...
Сколько ж было измен,
Сколь потеряно сил,
Чтоб дойти до таких арифметик и фраз?!
Это хуже войны и фашизма зараз.
Это дно, ниже коего некуда пасть.
Это вход в рукотворную адскую пасть.
Припев
Это ад, и взорвать
Это надо без слов.
Ничего уж спасть
Здесь не надо. Улов
Бесов полон. Театр
Весь скатился в абсурд.
Это ад! Это ад!!!
Это есть Страшный Суд.
Припев
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