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Dip. Cris Anderson, y Ebrard, sobre 'Tratado de Pandemias'
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15 views • May 21, 2022
La eurodiputada Cristine Anderson advierte sobre el peligro que representa el 'tratado de pandemias' impulsado por la oms, en tanto que pretende reemplazar a la democracia por la plutocracia impuesta por el autonombrado 'foro económico mundial', mismo que responde a los intereses de miembros de esta pandilla de criminales. Hay que notar que aún ebrard expresó su consentimiento a esta infamia en el foro "Gobierno mundial 2022" realizado en Dubai. Así que se trata de un peligro real para toda democracia, incluida la mexicana. Te invitamos a que revises los demás videos de este canal: brighteon.com/channels/feriljor, con los que estarás informado y documentado sobre la agenda de los que están accionando para esclavizar a todo el mundo.
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