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"Live" du dimanche, 17 octobre 2021, incluant un retour sur l'obligation vaccinale en santé
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0 view • October 18, 2021
Je vous parle, en toute simplicité, des événements des derniers jours et pourquoi il est si important de garder espoir et faire avérer notre créativité, en toutes choses!
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Le 16 octobre 2021, environ 1,000 travailleurs de première ligne du Québec et premiers intervenants ont participé à un rassemblement silencieux pour protester contre les mandats de vaccination.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=2992
Les manifestants ont utilisé le cri de ralliement "Code blanc", soit un code de couleur d'urgence envoyé par le personnel de santé lorsqu'ils font face à une situation de violence et ont besoin de renfort. L'événement a appelé les travailleurs de première ligne et les premiers intervenants à se montrer solidaires et à rejeter le passeport vaccinal du gouvernement du Québec.
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Je vous ai aussi parlé de ma vraie date de naissance qui est le 14 décembre 1970 et pourquoi j'ai dû en utiliser une autre pour obtenir un 5e profil, dans Facebook, après que mes 4 précédents aient été censurés.
Et juste pour une bonne mesure, là, en plus, je suis ENCORE en "prison-Facebook" pour 3 jours (sur 7, au départ) pour avoir publié cette nouvelle, avec des chiffres officiels de l'OMS:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=2981
Je parle de mon séjour en "prison-Facebook", ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=2984
Alors merci à tous ceux qui m'ont souhaité bonne fête (un peu en avance), c'est super-agréable de ne pas vieillir pendant qu'on se le fait souhaiter ; )
--
À propos de l'étude américaine récente qui explique que le QI de bébés-2020-2021 qu'ils ont évalué aurait baissé de 22 points.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;p=4309
Entretenue par les apôtres mondialistes de l'OMS, de l'ONU et du FEM, ainsi que ceux qui consentent à leur cirque-COVID, la pandémie laisse son empreinte sur nous tous mais certains experts suggèrent qu'elle pourrait affecter plus durement les bébés et les tout-petits.
--
Pour les dates de fin "officielles" des études cliniques des 4 "vaccins"-COVID, c'est ici:
https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?f=60&;t=382
--
J'ai aussi parlé à quel point je suis fier des Québécois qui font preuve d'une résilience admirable, malgré les épreuves qui nous sont imposées par des décrétistes-mondialistes qui ont TOUS tourné le dos au peuple afin de mieux se prosterner devant leurs vrais patrons.
Cette situation a le mérite de nous montrer clairement qui nous aide et qui fait exactement le contraire... et ils sont nombreux à le faire, dans les cercles de pouvoir.
--
La proverbiale inquisition médico-sanitaire dépasse tout entendement, aidez-moi à le dire, haut et fort.
Christian Dubé détruit le Québec et reçoit 177,082$ / an ou 485.15$ à chaque jour... de votre argent.
https://www.acces.mce.gouv.qc.ca/salaires/ministres/2021-salaires-ministres.pdf
Alors de me permettre de finir ma journée avec plus que 0$ serait apprécié, si vous le pouvez, évidemment, sinon, je comprends, ça va de soi mais l'ennemi est blindé et on fonctionne avec des budgets quasi-inexistants.
Enfin bref...
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas
Par Interac: [email protected]
Q = Ton nom et R = Claude
Merci à ceux qui comprennent l'importance de ce petit segment que j'ajoute, souvent, à la fin de mes publications.
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Publication archivée dans mon forum, ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=2993
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Le 16 octobre 2021, environ 1,000 travailleurs de première ligne du Québec et premiers intervenants ont participé à un rassemblement silencieux pour protester contre les mandats de vaccination.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=2992
Les manifestants ont utilisé le cri de ralliement "Code blanc", soit un code de couleur d'urgence envoyé par le personnel de santé lorsqu'ils font face à une situation de violence et ont besoin de renfort. L'événement a appelé les travailleurs de première ligne et les premiers intervenants à se montrer solidaires et à rejeter le passeport vaccinal du gouvernement du Québec.
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Je vous ai aussi parlé de ma vraie date de naissance qui est le 14 décembre 1970 et pourquoi j'ai dû en utiliser une autre pour obtenir un 5e profil, dans Facebook, après que mes 4 précédents aient été censurés.
Et juste pour une bonne mesure, là, en plus, je suis ENCORE en "prison-Facebook" pour 3 jours (sur 7, au départ) pour avoir publié cette nouvelle, avec des chiffres officiels de l'OMS:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=2981
Je parle de mon séjour en "prison-Facebook", ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=2984
Alors merci à tous ceux qui m'ont souhaité bonne fête (un peu en avance), c'est super-agréable de ne pas vieillir pendant qu'on se le fait souhaiter ; )
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À propos de l'étude américaine récente qui explique que le QI de bébés-2020-2021 qu'ils ont évalué aurait baissé de 22 points.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;p=4309
Entretenue par les apôtres mondialistes de l'OMS, de l'ONU et du FEM, ainsi que ceux qui consentent à leur cirque-COVID, la pandémie laisse son empreinte sur nous tous mais certains experts suggèrent qu'elle pourrait affecter plus durement les bébés et les tout-petits.
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Pour les dates de fin "officielles" des études cliniques des 4 "vaccins"-COVID, c'est ici:
https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?f=60&;t=382
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J'ai aussi parlé à quel point je suis fier des Québécois qui font preuve d'une résilience admirable, malgré les épreuves qui nous sont imposées par des décrétistes-mondialistes qui ont TOUS tourné le dos au peuple afin de mieux se prosterner devant leurs vrais patrons.
Cette situation a le mérite de nous montrer clairement qui nous aide et qui fait exactement le contraire... et ils sont nombreux à le faire, dans les cercles de pouvoir.
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La proverbiale inquisition médico-sanitaire dépasse tout entendement, aidez-moi à le dire, haut et fort.
Christian Dubé détruit le Québec et reçoit 177,082$ / an ou 485.15$ à chaque jour... de votre argent.
https://www.acces.mce.gouv.qc.ca/salaires/ministres/2021-salaires-ministres.pdf
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