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Πολεμική σύγκρουση Ελλάδος -Τουρκίας. Στρατηγικό σχέδιο Αποτροπής και Νίκης
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67 views • February 02, 2020
<<Την Εθνική Στρατηγική για Αποτροπή και Νίκη των Ελλήνων σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύρραξης αναλύει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο Ράδιο Μετρόπολις και τον Κώστα Παπαζαφειρίου - ΑΜΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΜΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΑ 12 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΟΖ - ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ: Μετατροπή των νησίδων του Ανατολικού Αιγαίου σε πυραυλικές βάσεις (Δημιουργία θόλου αεράμυνας και απειλή για την ενδοχώρα του εχθρού) - ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΡΟΥΚΕΤΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 300 ΧΛΜ (που από την περιοχή της Ρόδου μπορούν να χτυπούν άνετα την Αττάλεια) - ΣΜΗΝΗ ΑΠΟ DRONES ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ σε πολεμική ετοιμότητα.
Στην περίπτωση των παρανόμων ερευνών του Oruc Reis έπρεπε να εφαρμοστούν οι καθιερωμένοι κανόνες εμπλοκής: 1) καλείς τον εχθρό να αποχωρήσει 2) απειλή για πυρ 3) πυρ στον αέρα 4) βύθιση του εχθρικού σκάφους
Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Ηλίας Κασιδιάρης αναφέρθηκε στο σχέδιο αντικατάστασης του ελληνικού πληθυσμού από τον μπλε Σύριζα (κυβέρνηση Μητσοτάκη). Γελοίο το πλωτό φράγμα της ΝΔ για δήθεν ανάσχεση των ροών από τουρκία: αρπαχτή μισού εκατομμυρίου ευρώ για τους κυβερνώντες. ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Ο Μπακογιάννης στην Αθήνα δίνει μισθό 3.500 ευρώ στους υπαλλήλους των χοτ-σποτ! Άθλιος ο χαρακτηρισμός της Ελλάδος ως «μικρή οθωμανική επαρχία» την περίοδο της τουρκοκρατίας από τον Μητσοτάκη. Διέγραψε το παιδομάζωμα, τους εξισλαμισμούς και τα ολοκαυτώματα των Ελλήνων
Στο τέλος του βίντεο παρατίθεται η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» (Σάββατο 8.2 6μμ στα γραφεία μας Βερανζέρου και Κοτοπούλη, έναντι Α.Τ. Ομόνοιας) >>
Στην περίπτωση των παρανόμων ερευνών του Oruc Reis έπρεπε να εφαρμοστούν οι καθιερωμένοι κανόνες εμπλοκής: 1) καλείς τον εχθρό να αποχωρήσει 2) απειλή για πυρ 3) πυρ στον αέρα 4) βύθιση του εχθρικού σκάφους
Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Ηλίας Κασιδιάρης αναφέρθηκε στο σχέδιο αντικατάστασης του ελληνικού πληθυσμού από τον μπλε Σύριζα (κυβέρνηση Μητσοτάκη). Γελοίο το πλωτό φράγμα της ΝΔ για δήθεν ανάσχεση των ροών από τουρκία: αρπαχτή μισού εκατομμυρίου ευρώ για τους κυβερνώντες. ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Ο Μπακογιάννης στην Αθήνα δίνει μισθό 3.500 ευρώ στους υπαλλήλους των χοτ-σποτ! Άθλιος ο χαρακτηρισμός της Ελλάδος ως «μικρή οθωμανική επαρχία» την περίοδο της τουρκοκρατίας από τον Μητσοτάκη. Διέγραψε το παιδομάζωμα, τους εξισλαμισμούς και τα ολοκαυτώματα των Ελλήνων
Στο τέλος του βίντεο παρατίθεται η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» (Σάββατο 8.2 6μμ στα γραφεία μας Βερανζέρου και Κοτοπούλη, έναντι Α.Τ. Ομόνοιας) >>
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