Προς κ. Χριστίνα Δήμου, Πταισματοδίκη του 20ου Προανακριτικού τμήματος Αθηνών, Κυρ. Λουκάρεως 14. ΓΙΑΤΙ ΤΡΕΜΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ https://rumble.com/v1zqj3u-the-dead-justice-of-genocidal-dictatorship.html





THE WORST GENOCIDE WITH THE COVID VACCINES OF DEATH FROM THE ANTICHRIST WORLD DICTATORSHIP. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html ,https://www.brighteon.com/d7058ce3-bd16-4411-b652-32420f68749e , https://ugetube.com/watch/pPCfa45VOEhHDbK . SOURCES-ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ:

https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19

,

https://healthimpactnews.com/2022/44821-dead-4351483-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions

.





COVID Deaths Before and After Vaccination Programs globally. ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ https://www.brighteon.com/40e61f6d-12bc-4af1-ba9f-999dbd36a2b7 , https://ugetube.com/watch/CaeuPlRxNqaBlG7 , https://rumble.com/voe857-covid-deaths-before-and-after-vaccination-programs-globally.html .





KARY MULLIS, CREATOR OF PCR TEST: “TEST DOES NOT TELL IF YOU ARE SICK”! Ο KARY MULLIS, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ PCR TEST: "ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΝ ΣΑΣ ΛΕΕΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΑΡΡΩΣΤΟΙ"! (BINTEO)

https://www.brighteon.com/4b2042b5-cb92-43ed-a4c5-f0a07d35727d , https://ugetube.com/watch/Z8wr351LqMLISgT , https://rumble.com/vs71zf-kary-mullis-creator-of-pcr-test-test-does-not-tell-if-you-are-sick.html .





BREAKING! Covid-19 Deaths 3,000% Higher Than This Time Last Year And 80% Of The Dead Had The Vaccine. 3000% ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΤΟ 80% ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΗΤΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ https://www.brighteon.com/88d34d30-3443-4126-9c82-ac3904c58da5 , https://ugetube.com/watch/8UE7n7UD4bOp8IH , https://rumble.com/voecf3-breaking-covid-19-deaths-3000-higher-than-this-time-last-year-and-80-of-the.html .





Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… ΗΣΥΧΙΑ Ο ΛΑΟΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ... (BINTEO) https://rumble.com/v1zgdsg-antichrist-mad-genocidal-dictatorship.html ,

https://www.brighteon.com/21dae9d1-ec49-4a66-8736-9eac22d17d28

,

https://ugetube.com/watch/ZJEJluOdn1FoKE6





ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ (ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟ)ΕΟΔΥ 10-7-2022: Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ (64.08%) ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ! (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1hf64h-eody-covid-19genocide-2022.html , https://www.brighteon.com/bdd1cd38-b3e6-418c-87db-273ca1e949b0 ,



https://ugetube.com/watch/uOeBAWPIz4QLm3J . ΠΗΓΕΣ: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2022/07/covid-gr-daily-report-20220710.pdf , https://eody.gov.gr/imerisia-ekthesi-epitirisis-covid-19-20220710/ .





ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΤΟΝΩΝ ΕΩΣΦΟΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, Η ΣΟΥΦΛΗ, Ο ΚΑΝΑΚΗΣ… ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1wu3j0-antichrist-zionism.html ,

https://www.brighteon.com/5389458f-b485-43b9-99f7-d12e83a8649b

,

https://ugetube.com/watch/XgYmOTfUmCECyEc

. ΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΕΙ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.