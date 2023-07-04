Respublikine Vilniaus Psichiatrijos Ligonine hohenzollern

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https://www.hi.lt/cdmek-sekretoriatas.html
Respublikine Vilniaus Psichiatrijos Ligonine
инвалид с детства
https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gydymo-istaigoms-ir-partneriams/kompensuojamieji-vaistai-ir-medicinos-pagalbos-priemones-2
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.FA9CC3E1430C
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=32wfbz1b&actualEditionId=VdjRCsptjH&documentId=6096c8029b0b11e8aa33fe8f0fea665f&category=TAD
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насильственная Hospitalization without court
paranoid schizophrenia
mental disabled from childhood
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.18311?jfwid=
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/as-ar-seimos-narys-turi-negalia
https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-grupes-ir-komisijos
https://www.tax.lt/imones/243348-viesoji-istaiga-respublikine-vilniaus-psichiatrijos-ligonine
https://vgd.ru/STORY/nobil1.htm
http://lifervpldestroy.atspace.co.uk/index.htm
https://www.poliklinika.lt/gydytojas-psichiatras/
psychiatrysait.260mb.net http://parkonline.unaux.com/
https://psychiatrysait.narod.ru/
https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-grupes-ir-komisijos
https://www.tax.lt/imones/243348-viesoji-istaiga-respublikine-vilniaus-psichiatrijos-ligonine
https://vgd.ru/STORY/nobil1.htm
Prussia House of Hohenzollern
http://stealer.coolpage.biz/flatpress/