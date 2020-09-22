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L'union des souverainistes ou la guerre civile ? - Politique & Eco n°263 avec Idriss Aberkane - TVL
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13 views • September 22, 2020
13 juil. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=D2OoqIF85lk&;feature=emb_logo
Chaîne officielle TVLibertés : https://www.youtube.com/channel/UCyamXi0qEQJghCjJbj__aWQ
Souverainiste assumé, Idriss Aberkane est pour la première fois l'invité de "Politique & Eco". Titulaire de trois doctorats avant ses 30 ans, le célèbre conférencier spécialiste des neurosciences dénonce l'imposture de la séparation des pouvoirs et le caractère "public" de la dette. Imaginant une France à plus de 5% de croissance, il propose un localisme pour rompre avec le centralisme jacobin. Et en tant que contributeur de la nouvelle revue "Front Populaire" de Michel Onfray, Idriss Aberkane rêve d'une union de tous les souverainistes.
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