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Sjonnie
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127 views • May 16, 2021
Daar hebben we Sjonnie weer, het vriendje van escortgekkie Alexia Lexy.
En de blauwharige mafkees heeft opzienbarend nieuws want hij weet te melden dat er in het Erasmus in Rotterdam een dodenlaboratorium is opgestart en dat is dodelijker dan ooit!
Ze zijn daar bezig om de wereldbevolking te doodvermoorden!
Het gaat net zoals aan de Ivoorkust, met Ebola, daar is ook mee geëxperimenteerd, met alle gevolgen van dien!
Nee mensen, Sjonnie denkt dat het niet meer goed gaat komen!
En Sjonnie maakt het niet uit of de mensen hem geloven of uitlachen, als die maar zijn profiel gaan volgen.
Nou Sjonnie, we hebben niet gelachen, sterker nog, als we dat hoofd van jou zien hebben we meer het gevoel dat we vreselijk moeten nekken.
Laten we het anders omschrijven jij en escortgekkie Alexia Lexy verdienen elkaar, hoe mooi, een vreemdganger en een hoerenmadam.
En de blauwharige mafkees heeft opzienbarend nieuws want hij weet te melden dat er in het Erasmus in Rotterdam een dodenlaboratorium is opgestart en dat is dodelijker dan ooit!
Ze zijn daar bezig om de wereldbevolking te doodvermoorden!
Het gaat net zoals aan de Ivoorkust, met Ebola, daar is ook mee geëxperimenteerd, met alle gevolgen van dien!
Nee mensen, Sjonnie denkt dat het niet meer goed gaat komen!
En Sjonnie maakt het niet uit of de mensen hem geloven of uitlachen, als die maar zijn profiel gaan volgen.
Nou Sjonnie, we hebben niet gelachen, sterker nog, als we dat hoofd van jou zien hebben we meer het gevoel dat we vreselijk moeten nekken.
Laten we het anders omschrijven jij en escortgekkie Alexia Lexy verdienen elkaar, hoe mooi, een vreemdganger en een hoerenmadam.
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