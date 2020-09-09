Το επόμενο βήμα που μας προτείνουν με σκοπό την «κανονικότητα» είναι το εμβόλιο και... ΓΡΗΓΟΡΑ!

Τι συνέβει με τα εμβόλια;

Τι συμβαίνει με τα εμβόλια; και...

Τι μπορει να συμβεί με εμβόλια;



Με το τέταρτο μέρος της σειράς «Η αλήθεια για τον κορωνοϊό», γίνεται μια ιατρική παρουσίαση των εμβολίων και ταυτόχρονα ψηλαφάται η ιστορία τους με σκοπό ο καθένας μας να μπορέσει να διακρίνει τι διαδραματίζεται με τα εμβόλια και να έχει επίγνωση της επιλογής του. Μπορείτε να το δείτε και να το διαδώσετε!



Από την ομάδα: «Η αλήθεια για τον κορωνοϊό» (Για περισσότερα κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας)