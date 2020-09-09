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Τι συμβαίνει με τα εμβόλια;
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2256 views • September 09, 2020
Το επόμενο βήμα που μας προτείνουν με σκοπό την «κανονικότητα» είναι το εμβόλιο και... ΓΡΗΓΟΡΑ!
Τι συνέβει με τα εμβόλια;
Τι συμβαίνει με τα εμβόλια; και...
Τι μπορει να συμβεί με εμβόλια;
Με το τέταρτο μέρος της σειράς «Η αλήθεια για τον κορωνοϊό», γίνεται μια ιατρική παρουσίαση των εμβολίων και ταυτόχρονα ψηλαφάται η ιστορία τους με σκοπό ο καθένας μας να μπορέσει να διακρίνει τι διαδραματίζεται με τα εμβόλια και να έχει επίγνωση της επιλογής του. Μπορείτε να το δείτε και να το διαδώσετε!
Από την ομάδα: «Η αλήθεια για τον κορωνοϊό» (Για περισσότερα κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας)
Τι συνέβει με τα εμβόλια;
Τι συμβαίνει με τα εμβόλια; και...
Τι μπορει να συμβεί με εμβόλια;
Με το τέταρτο μέρος της σειράς «Η αλήθεια για τον κορωνοϊό», γίνεται μια ιατρική παρουσίαση των εμβολίων και ταυτόχρονα ψηλαφάται η ιστορία τους με σκοπό ο καθένας μας να μπορέσει να διακρίνει τι διαδραματίζεται με τα εμβόλια και να έχει επίγνωση της επιλογής του. Μπορείτε να το δείτε και να το διαδώσετε!
Από την ομάδα: «Η αλήθεια για τον κορωνοϊό» (Για περισσότερα κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας)
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