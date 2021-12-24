Απολυτίκιο Χριστουγέννων Apolytikion of the Nativity (Christmas)

Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν,

ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως·

ἐν αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες

ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο

Σέ προσκυνεῖν, τόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης,

καί Σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν·

Κύριε δόξα σοι.Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν,

ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως·

ἐν αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες

ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο

Σέ προσκυνεῖν, τόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης,

καί Σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν·

Κύριε δόξα σοι.



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