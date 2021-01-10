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The Called - Makings of a Perfect Day with Juan O'Savin
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425 views • January 10, 2021
Juan O Savin
by Jennifer Mac
https://www.thejennifermac.com/
Buy the official “The Called - Makings for a Perfect Day” Shirt
https://www.guilteegear.com/product-page/kid-by-the-side-of-the-road-unisex-tee
MUSIC "IN THE AIR TONIGHT" BY PHIL COLLINS; "RIDERS ON THE STORM" BY THE DOORS, LYRICS BY JOHN DENSMORE,
ROBBY KRIEGER, RAY MANZAREK & JIM MORRISON; "ABRAHAM, MARTIN, AND JOHN" BY DION AND LYRICS BY DICK HOLLER;
"APOLOGIZE" BY ONEREPUBLIC, COMPOSED BY TIMOTHY MOSLEY AND RYAN TEDDY; "GLORIA" BY LAURA BRANIGAN;
LYRICS BY UMBERTO TOZZI, GIANCARLO BIGAZZI, AND TREVOR VEITCH "HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE" BY MARVIN
GAYE, COMPOSED BY BARRETT STRONG AND NORMAN WHITFIELD; "GOD BLESS THE USA" BY LEE GREENWOOD &
US SOLDIERS; "YOU'VE GOT A FRIEND" BY CAROLE KING; "I FEEL THE EARTH MOVE" BY CAROLE KING
by Jennifer Mac
https://www.thejennifermac.com/
Buy the official “The Called - Makings for a Perfect Day” Shirt
https://www.guilteegear.com/product-page/kid-by-the-side-of-the-road-unisex-tee
MUSIC "IN THE AIR TONIGHT" BY PHIL COLLINS; "RIDERS ON THE STORM" BY THE DOORS, LYRICS BY JOHN DENSMORE,
ROBBY KRIEGER, RAY MANZAREK & JIM MORRISON; "ABRAHAM, MARTIN, AND JOHN" BY DION AND LYRICS BY DICK HOLLER;
"APOLOGIZE" BY ONEREPUBLIC, COMPOSED BY TIMOTHY MOSLEY AND RYAN TEDDY; "GLORIA" BY LAURA BRANIGAN;
LYRICS BY UMBERTO TOZZI, GIANCARLO BIGAZZI, AND TREVOR VEITCH "HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE" BY MARVIN
GAYE, COMPOSED BY BARRETT STRONG AND NORMAN WHITFIELD; "GOD BLESS THE USA" BY LEE GREENWOOD &
US SOLDIERS; "YOU'VE GOT A FRIEND" BY CAROLE KING; "I FEEL THE EARTH MOVE" BY CAROLE KING
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