7 Дочерей Знаменитых Народов (Иез 32:18) - 7 Гор ⛰ Таинственного Вавилона 🍷 (Откр 17:9) Лиланд Джонс
Neba Luch
Neba Luch
2 views • 6 days ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1KHtUUBeJT81pXJiKFbYs1eQZPAHlrVXr/view?usp=sharing

doc https://drive.google.com/file/d/1bcldFguWY2hIiOmmpsZud4EBn3MxH_J1/view?usp=sharing

odt https://docs.google.com/document/d/1GcUj4uSazqhyv_pVUwInP6OgupCxBBR0/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Ориг. видео Лиланда от 20 августа 2019 г. 7 Mountains, 7 Daughters of Famous Nations - Mystery Babylon. Leeland Jones https://www.youtube.com/watch?v=RMpp3CDAdJM


В этом видео Лиланд говорит о том, что Таинственный Вавилон – это не какое-то одно определённое место, не конкретный город с 7 горами, а представлен 7 народами из 32 гл. Иезекииля и некоторыми современ. городами. Также Лиланд показывает, что в 32-й главе Иезекииля говорится об Армагеддоне, 2-й и 4-й Трубах и 6-й Печати из Откровения, а Фараон в Иез 32:2 (“молодой лев” и “чудовище/левиафан в морях”) – это Зверь из Откр 13:1-2.


Фрагменты:

“Вавилон является Тайной (у Блудницы на челе имя Тайна в Откр 17:5). И люди часто пытаются разгадать – где же находится этот Таинственный Вавилон. Но написано, что Вавилонская Блудница сидит на 7 Горах (Откр 17:9) Поэтому Вавилон, в основном, находится в 7 народах, которые в Иез 32:18 названы «Дочерьми Знаменитых Народов». Эти народы и их цари опьянёны вином Вавилонской Блудницы (Откр 18:2 , Откр 17:2) И об этих пьяных народах также говорится в 25-й главе Иеремии.


Вавилонская Блудница сидит на многих водах, посреди многих народов и племён, во многих странах (Откр 17:15) Это как море. И это то, что нам нужно преодолеть, мы должны победить эти 7 Дочерей, 7 Ложных Церквей. Мы знаем из 2-й и 3-й глав Откровения, что есть 7 Истинных Церквей. А эти семь дочерей (7 гор Вавилона) – это 7 Ложных Церквей, и они представлены местами, где сосредоточена

экономическая, политическая и религиозная власть.


1) Египет – Иерусалим

2) Ассур – Нью-Йорк

3) Елам (Элам) – Мекка

4) Мешех – Москва

5) Фувал (Тубал) – Пекин

6) Едом (Эдом) – Рим (Ватикан), Брюссель, Евросоюз

7) Сидон (также Тир) – Лондон”


См. также:


- про 7 Дочерей Знаменитых Народов из 32-й гл. Иезекииля,

Мешех/ Москву в Протоколе от 28 января 2024 г.

Гог Магог Удила во рту. Царь Гог Кузнечик

https://cloud.mail.ru/public/P2y4/UaDPL9zTb


- Д. Трамп – Седьмой (7й Рог, 7я Голова, 7я Корона, “восьмой, из числа семи” Откр 17:11) в видео Лиланда:

Временная Шкала Даниила и 7 голов. Козёл и овен

https://youtu.be/2AjuLknFDTM?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=2941

Зверь как система и зверь как человек. Антихрист - небольшой рог, часть системы зверя https://youtu.be/niZ87QOK35s?list=PLp1vC26N8HRVbc1H7mkunu3dneBn94UNV&t=546


(англ) Who is Trump? - the Lion, 7th Crown, the Assyrian https://www.youtube.com/watch?v=8GSLhecU5yc&list=PLXqaGD7sX9gbT1OkXrzVvP-5DjJs3PK0z

Daniel's Timeline and the 7 Heads

https://www.youtube.com/watch?v=OBCoMViHCPI&pp=0gcJCR0AztywvtLA


- про Фараона из 32-й гл. Иезекииля и Зверя из 13-й гл. Откровения

Зверь получает власть на 42 месяца

Аман — Антихрист 10 сыновей — 10 рогов зверя Даты по временной шкале Царя


- про Пьяные Народы из 25-й гл. Иеремии

в видео Это Армагеддон! Это 3-я глава Иоиля!


Видео Лиланда (англ) Mystery Babylon / Таинственный Вавилон


- YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLXqaGD7sX9gb7LQVa88HN62FoyBt09U83

(Как включ. русск субтитры на ЮТ https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0)


- Vimeo https://vimeo.com/showcase/9120166


- на сайте https://leelandjones.com/c04-7-bowls

в разделе VIDEO COURSES выбрать C04 7 Bowls и прокрутить вниз до Mystery Babylon,

ниже ссылка на Заметки - Download Notes Mystery Babylon

https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/286ecc91a1734256aaf3fa80e5b76998/MysteryBabylon.pdf


- про 70 лет – в видео Лиланда


Третий Храм ◇ Экономический Саммит, Торговцы из 18 гл. Откровения

Third Temple ◇ Economic Summit Merchants in Rev18 - 70 Yrs https://www.youtube.com/watch?v=MawLV8qyL7E


Блудница/Тир Поёт спустя 70 Лет

Mystery Babylon (Tyre) Sings After 70 Years https://www.youtube.com/watch?v=HOkkzjnAqAQ&list=PLXqaGD7sX9gb7LQVa88HN62FoyBt09U83&index=5

на русском в Протоколе 28 декабря 2025 г. Апокалиптические события, произошедшие на Хануку 2017-2025 гг.

https://youtu.be/D4cP0L1NXvU?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=403

https://drive.google.com/file/d/1kzEoqL30akOOIp3kUQVPu5E5yfWEc63q/view


- Лжепророк, Зверь с Рогами Ягнёнка, говорит как Дракон.

False Prophet, 2 Horns like lamb speaks as dragon - Antichrist, Part2

https://www.youtube.com/watch?v=nbO61odUh3Q


Как вкл. русск. субтитры на ЮТ https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0

Keywords
vaticanmystery babylonharlot7 mountainsezekiel 32apokalipsisvavilonskaya bludnicaotkrovenie ioannaleeland jones in russianjenakto antihristd trump32 glava iezekiilyadaughters of famous nationsgde vavilonsem golov sut sem gorrevelation 17 18ieremiya 25 glavamoskva meshehlev medveddaniil 7 glava
