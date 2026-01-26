7 Дочерей Знаменитых Народов (Иез 32:18) - 7 Гор ⛰ Таинственного Вавилона 🍷 (Откр 17:9) Лиланд Джонс

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1KHtUUBeJT81pXJiKFbYs1eQZPAHlrVXr/view?usp=sharing
doc https://drive.google.com/file/d/1bcldFguWY2hIiOmmpsZud4EBn3MxH_J1/view?usp=sharing
odt https://docs.google.com/document/d/1GcUj4uSazqhyv_pVUwInP6OgupCxBBR0/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Ориг. видео Лиланда от 20 августа 2019 г. 7 Mountains, 7 Daughters of Famous Nations - Mystery Babylon. Leeland Jones https://www.youtube.com/watch?v=RMpp3CDAdJM
В этом видео Лиланд говорит о том, что Таинственный Вавилон – это не какое-то одно определённое место, не конкретный город с 7 горами, а представлен 7 народами из 32 гл. Иезекииля и некоторыми современ. городами. Также Лиланд показывает, что в 32-й главе Иезекииля говорится об Армагеддоне, 2-й и 4-й Трубах и 6-й Печати из Откровения, а Фараон в Иез 32:2 (“молодой лев” и “чудовище/левиафан в морях”) – это Зверь из Откр 13:1-2.
Фрагменты:
“Вавилон является Тайной (у Блудницы на челе имя Тайна в Откр 17:5). И люди часто пытаются разгадать – где же находится этот Таинственный Вавилон. Но написано, что Вавилонская Блудница сидит на 7 Горах (Откр 17:9) Поэтому Вавилон, в основном, находится в 7 народах, которые в Иез 32:18 названы «Дочерьми Знаменитых Народов». Эти народы и их цари опьянёны вином Вавилонской Блудницы (Откр 18:2 , Откр 17:2) И об этих пьяных народах также говорится в 25-й главе Иеремии.
Вавилонская Блудница сидит на многих водах, посреди многих народов и племён, во многих странах (Откр 17:15) Это как море. И это то, что нам нужно преодолеть, мы должны победить эти 7 Дочерей, 7 Ложных Церквей. Мы знаем из 2-й и 3-й глав Откровения, что есть 7 Истинных Церквей. А эти семь дочерей (7 гор Вавилона) – это 7 Ложных Церквей, и они представлены местами, где сосредоточена
экономическая, политическая и религиозная власть.
1) Египет – Иерусалим
2) Ассур – Нью-Йорк
3) Елам (Элам) – Мекка
4) Мешех – Москва
5) Фувал (Тубал) – Пекин
6) Едом (Эдом) – Рим (Ватикан), Брюссель, Евросоюз
7) Сидон (также Тир) – Лондон”
См. также:
- про 7 Дочерей Знаменитых Народов из 32-й гл. Иезекииля,
Мешех/ Москву в Протоколе от 28 января 2024 г.
Гог Магог Удила во рту. Царь Гог Кузнечик
https://cloud.mail.ru/public/P2y4/UaDPL9zTb
- Д. Трамп – Седьмой (7й Рог, 7я Голова, 7я Корона, “восьмой, из числа семи” Откр 17:11) в видео Лиланда:
Временная Шкала Даниила и 7 голов. Козёл и овен
https://youtu.be/2AjuLknFDTM?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=2941
Зверь как система и зверь как человек. Антихрист - небольшой рог, часть системы зверя https://youtu.be/niZ87QOK35s?list=PLp1vC26N8HRVbc1H7mkunu3dneBn94UNV&t=546
(англ) Who is Trump? - the Lion, 7th Crown, the Assyrian https://www.youtube.com/watch?v=8GSLhecU5yc&list=PLXqaGD7sX9gbT1OkXrzVvP-5DjJs3PK0z
Daniel's Timeline and the 7 Heads
https://www.youtube.com/watch?v=OBCoMViHCPI&pp=0gcJCR0AztywvtLA
- про Фараона из 32-й гл. Иезекииля и Зверя из 13-й гл. Откровения
Зверь получает власть на 42 месяца
Аман — Антихрист 10 сыновей — 10 рогов зверя Даты по временной шкале Царя
- про Пьяные Народы из 25-й гл. Иеремии
в видео Это Армагеддон! Это 3-я глава Иоиля!
Видео Лиланда (англ) Mystery Babylon / Таинственный Вавилон
- YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLXqaGD7sX9gb7LQVa88HN62FoyBt09U83
(Как включ. русск субтитры на ЮТ https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0)
- Vimeo https://vimeo.com/showcase/9120166
- на сайте https://leelandjones.com/c04-7-bowls
в разделе VIDEO COURSES выбрать C04 7 Bowls и прокрутить вниз до Mystery Babylon,
ниже ссылка на Заметки - Download Notes Mystery Babylon
https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/286ecc91a1734256aaf3fa80e5b76998/MysteryBabylon.pdf
- про 70 лет – в видео Лиланда
Третий Храм ◇ Экономический Саммит, Торговцы из 18 гл. Откровения
Third Temple ◇ Economic Summit Merchants in Rev18 - 70 Yrs https://www.youtube.com/watch?v=MawLV8qyL7E
Блудница/Тир Поёт спустя 70 Лет
Mystery Babylon (Tyre) Sings After 70 Years https://www.youtube.com/watch?v=HOkkzjnAqAQ&list=PLXqaGD7sX9gb7LQVa88HN62FoyBt09U83&index=5
на русском в Протоколе 28 декабря 2025 г. Апокалиптические события, произошедшие на Хануку 2017-2025 гг.
https://youtu.be/D4cP0L1NXvU?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=403
https://drive.google.com/file/d/1kzEoqL30akOOIp3kUQVPu5E5yfWEc63q/view
- Лжепророк, Зверь с Рогами Ягнёнка, говорит как Дракон.
False Prophet, 2 Horns like lamb speaks as dragon - Antichrist, Part2
https://www.youtube.com/watch?v=nbO61odUh3Q
Как вкл. русск. субтитры на ЮТ https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0