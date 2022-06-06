El Mayor Engaño de la Historia y la Peor Estafa que Hemos Sufrido

A estos poderes supra nacionales del globalista Nuevo Orden Mundial, le resultamos ser una gran granja humana la cual someten, esclavizan y explotan. Por no querer confrontar este hecho y por no querer hacernos responsables de nuestra propia vida, nos hemos convertido en una manada boba cada vez más fácil de engañar, manipular y explotar.Casi todos los países, gobiernos, sistemas, organismos e instituciones están subordinados a ellos y a sus esclavistas y genocídicas agendas internacionales.Estos títeres subordinados -rigiéndose bajo la ley del Código Uniforme de Comercio (UCC), el Canónico y Marítimo- nos consideran a nosotros, los Homo Vivos, como una mera ficción jurídica y una descartable mercancía con tan solo valor comercial, como un objeto y un ser muerto y como un bien de intercambio el cual se lo puede someter y explotar y, de hecho, nos tratan como esclavos.Precisamente debido a todo esto, en el 2012 los países/gobiernos/estados fueron enjuiciados por La Humanidad bajo dicho Código UCC, Marítimo, el Derecho Canónico y la Ley Natural, y fueron declarados culpables por actuar de manera fraudulenta, por explotación y esclavización del Homo Vivo. Desde entonces todos los países y organismos registrados como corporaciones están embargados. Por lo tanto su autoridad y leyes NO TIENEN VALOR ALGUNO.Hagamos valer nuestros derechos. Liberémonos de esta esclavitud y luchemos por ser realmente soberanos.Debemos ser fuertes para así poder superar nuestros temores.Para ello debemos ser responsables, debemos reconocer, trabajar y superar nuestras propias carencias, limitaciones, inseguridades y apegos personales.Para ello, primero debemos comenzar por ser sinceros y coherentes y, por lo tanto, debemos comenzar por ser genuinos y dejar de evadirnos, auto justificarnos y auto engañarnos.Escuchar contenido en formato audio:Leer contenido en formato texto:Por favor, difunde esta información con todo el mundo y principalmente con aquellos que ni se imaginan que todo esto está ocurriendo.