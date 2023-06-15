www.scabelum.com

Lluc Navarro hablará sobre el Encuentro de Buscadores, los retiros de vida en comunidad que estoy haciendo, esta va a ser la cuarta temporada ya. Creo que es interesante también hablar de cómo empezaron, en pleno primer confinamiento, cuando me cedieron una casa en el pirineo y empezamos los primeros retiros sin luz y acomodando lo justo y necesario para que viniera más gente la próxima semana, y con ellos seguir acomodando.(25 d Mayo 2023)

