Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ - Πόσο ήσυχη ήταν η περιοχή σου;

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σε χτεσινό του tweet μας είπε κατάμουτρα ότι τα lockdowns βελτιώνουν τις πόλεις σε όλο τον κόσμο. Το θαρασύτατο tweet, σβήστηκε μετά από πλήθος αρνητικών σχολίων, χωρίς καμία απολογία. Ανέφεραν απλώς ότι τα lockdowns παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του covid, πράγμα που εκ του αποτελέσματος και μόνο ένα χρόνο μετά, έχει διαψευστεί πανηγυρικά.

Οι άνθρωποι αποτελούν βάρος για τον πλανήτη που κατά την άποψη τους ανήκει μόνο σε αυτούς, την σιωνιστική «ελίτ». Έχουν κηρύξει ολομέτωπο πόλεμο στην ανθρωπότητα.



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