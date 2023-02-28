Den viktigaste valutan idag? Hur hänger det ihop med sociala medier som psykologisk krigföring?

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
När vi förminskar vår egen betydelse och de saker vi ägnar oss åt påverkar det allt omkring oss. Idag är det reflektion och diskussion!
För att handla hoodies. https://aidareva.com/merch/
Ny sponsor!
Rekohyllan:
(affiliatelänk som ger mig bonus när du handlar på Rekohyllan)
https://rekohyllan.se/?ref=3eyA6kWJhMRenE
AIDA10 i kassan för 10% i shoppen
Handbok för Uppvaknande kommer snart att gå att beställa.
Skriv upp dig på maillistan för att vara först med att få nyheten:
http://eepurl.com/ih_tXH
För att stödja mitt arbete kan du göra det via Patreon
https://www.patreon.com/aidareva
Följ mig på andra plattformar:
Min ocensurerade, ofiltrerade maillista: http://eepurl.com/ih_tXH
Instagram: https://www.instagram.com/aidareva/
Min merch: http://aidareva.myspreadshop.se
Telegram: https://t.me/aidarevatribe
https://www.minds.com/aidareva/
TikTok: https://www.tiktok.com/@aidareva_themindninja
Prenumerera & Gilla för att sprida uppvaknandet!
...
https://www.youtube.com/watch?v=sqlJW6s8TnQ