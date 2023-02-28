Den viktigaste valutan idag? Hur hänger det ihop med sociala medier som psykologisk krigföring?

När vi förminskar vår egen betydelse och de saker vi ägnar oss åt påverkar det allt omkring oss. Idag är det reflektion och diskussion!

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Ny sponsor!

Rekohyllan:

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AIDA10 i kassan för 10% i shoppen

Handbok för Uppvaknande kommer snart att gå att beställa.

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