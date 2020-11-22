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Η ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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472 views • November 22, 2020
Στην πορεία προς το ελιξίριο, ο Κούλης και οι άλλοι παρατρεχάμενοι παρουσιάζουν μια απαράμιλλη οργανωτικότητα πράγμα που υποδηλώνει για μια ακόμα φορά πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθεί η συγκεκριμένη ατζέντα για το αφεντικό. Και για να επιτευχθεί σωστά θα πρέπει να γίνει με τη βούληση μας, επειδή φοβόμαστε τόσο ώστε να αγνοήσουμε τις διαρκώς υπερβολικά ύποπτες κινήσεις τους.
Όμως δεν φαίνεται να τους βγαίνει πράγμα που αποδεικνύεται πρώτον από τις συνεχείς επιβεβαιώσεις ότι κι αυτοί θα το κάνουν επειδή είναι ασφαλές, κι ας μην μας έχουν καν πει ότι έχει ελεγχθεί, και δεύτερον επειδή κάνουν τέτοια τιτάνια προσπάθεια να μας τρομάξουν. Προσπάθεια τέτοιου μεγέθους που έχει φτάσει σε επίπεδο να αποτελούν καθημερινό περίγελο, χρησιμοποιώντας μεθόδους που μόνο μπούμερανγκ μπορούν να τους γυρίσουν.
Την ίδια ώρα όλοι οι επίσημοι φορείς-πιόνια καταρχήν δεν έχουν άλλη επιλογή από να γίνονται φασιστικότεροι ενώ συνεχίζουν να βρίσκονται συντονισμένοι στην ανάγκη για μια αλλαγή, μια επανεκκίνηση, πάντα όμως διατηρώντας τα μέτρα προστασίας κατα του ιού.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
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Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Όλοι οι σύνδεσμοι του επεισοδίου εδώ Όλοι οι σύνδεσμοι του επεισοδίου εδώ https://angelokarageorgos.gr/i_asygkriti_organotikotita_tis_geloiopoioumenis_tromokratias/
Κορωνοϊός: 2.581 νέα κρούσματα και 72 θάνατοι στην Ελλάδα https://www.pronews.gr/ygeia/936499_koronoios-2581-nea-kroysmata-stin-ellada
Σ. Πέτσας: αν χρειαστεί, ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού θα είναι υποχρεωτικός
https://www.mama365.gr/44521/s-petsas-an-hreiastei-to-emvolio-kata-toy-koronoio.html
Μιχάλης Ματτές κορυφαίος στην ιεραρχία της μασονίας ....αναρωτιέστε ακόμα πως ο Βασιλάκης ο Κικίλιας - Μπαλατσινός, έγινε υπουργός???? https://www.facebook.com/marina.emmanouel.1/posts/3578312978873732
Σε τι έγκειται η θανάσιμη επικινδυνότητα του εμβολίου της Pfizer για τον κορωνοϊό https://seferou.blogspot.com/2020/11/why-Pfizer-coronavirus-vaccine-requires-storage-at-70c.html
«Απαράδεκτος ο αποκλεισμός των Νοσηλευτών από τον προσδιορισμό των χρηστών του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών και των δικαιωμάτων αυτών» http://enne.gr/18420
Report: Airlines to Require “Health Pass,” Vaccine Certificate Before Allowing Passengers to Fly https://summit.news/2020/11/13/report-airlines-to-require-health-pass-vaccine-certificate-before-allowing-passengers-to-fly/
Πως σχεδιάζει η Tisckemaster να ελέγχει την Εμβολιαστική σου Κατάσταση για να ξαναγίνουν συναυλίες http://koukfamily.blogspot.com/2020/11/tisckemaster.html
Παπαευαγγέλου Μάσκα μέσα και έξω από το σπίτι https://youtu.be/KAH5J6wN3OY
Φάουτσι για μετρα προστασίας παρά το εμβόλιο (Υπότιτλοι από μενα) https://www.facebook.com/francis.oneill.756/videos/10164356563065463/
Ο ΠΟΥ ξεκαθαρίζει πως το εμβόλιο θα καθυστερήσει για μήνες και δεν θα αποτελέσει «μαγική λύση» https://thepressproject.gr/o-pou-xekatharizei-pos-to-emvolio-tha-kathysterisei-gia-mines-kai-den-tha-apotelesei-magiki-lysi/
Tedros Adhanom WHO Masks will not end https://www.facebook.com/francis.oneill.756/posts/10164361371745463
Globalist Klaus Schwab: World Will “Never” Return To Normal After COVID https://www.corona-stocks.com/globalist-klaus-schwab-world-will-never-return-to-normal-after-covid/
ΕΛΣΤΑΤ: Λιγότεροι οι θάνατοι στο 9μηνο 2020 σε σχέση με το 2019 παρά τον κορωνοϊό https://www.cnn.gr/oikonomia/story/242950/elstat-ligoteroi-oi-thanatoi-sto-9mino-2020-se-sxesi-me-to-2019-para-ton-koronoio
Portuguese Court Rules PCR Tests as Unreliable & Unlawful to Quarantine People https://truthcomestolight.com/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/
Black Friday Προσφορές Praktiker https://youtu.be/L-lVY6BBrdE
Ο ΣΚΑΪ δεν σεβάστηκε τίποτα και μπήκε μέσα στην εντατική COVID του Ασκληπιείου Βούλας https://www.tilestwra.com/o-skai-den-sevastike-tipota-kai-mpike-mesa-stin-entatiki-covid-toy-asklipieioy-voylas/
Εικόνες που καθηλώνουν στη ΜΕΘ στο Ασκληπείο Βούλας https://www.megatv.com/2020/11/19/eikones-pou-kathilonoun-sti-meth-sto-asklipeio-voulas/
18/11/20 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΓΝΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ). ΒΙΝΤΕΟ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΚΡΟΑΤΗ FOCUS FM 103,6 https://youtu.be/s8yplU4oYXk
Γύρισμα σε Ιταλική ΜΕΘ https://www.facebook.com/KouletsiouNikol/videos/3646649342052558/
ΠΟΣΟ ΣΑΝΟ ΑΚΟΜΑ; Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ δίνει κονσέρτο βιολιού για να τιμήσει τους γιατρούς του http://www.oparlapipas.gr/2020/11/diasolinomenos-se-meth-dinei-konserto-violioy-gia-na-timisei-toys-giatroys-toy.html
Ο Gates ζητάει μέτρα από τις κυβερνήσεις για να καμφθεί η αντίδραση έναντι των εμβολίων https://www.aetos-apokalypsis.com/2020/11/o-gates-zitaei-metra-apo-tis-kyverniseis.html
Όμως δεν φαίνεται να τους βγαίνει πράγμα που αποδεικνύεται πρώτον από τις συνεχείς επιβεβαιώσεις ότι κι αυτοί θα το κάνουν επειδή είναι ασφαλές, κι ας μην μας έχουν καν πει ότι έχει ελεγχθεί, και δεύτερον επειδή κάνουν τέτοια τιτάνια προσπάθεια να μας τρομάξουν. Προσπάθεια τέτοιου μεγέθους που έχει φτάσει σε επίπεδο να αποτελούν καθημερινό περίγελο, χρησιμοποιώντας μεθόδους που μόνο μπούμερανγκ μπορούν να τους γυρίσουν.
Την ίδια ώρα όλοι οι επίσημοι φορείς-πιόνια καταρχήν δεν έχουν άλλη επιλογή από να γίνονται φασιστικότεροι ενώ συνεχίζουν να βρίσκονται συντονισμένοι στην ανάγκη για μια αλλαγή, μια επανεκκίνηση, πάντα όμως διατηρώντας τα μέτρα προστασίας κατα του ιού.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Όλοι οι σύνδεσμοι του επεισοδίου εδώ Όλοι οι σύνδεσμοι του επεισοδίου εδώ https://angelokarageorgos.gr/i_asygkriti_organotikotita_tis_geloiopoioumenis_tromokratias/
Κορωνοϊός: 2.581 νέα κρούσματα και 72 θάνατοι στην Ελλάδα https://www.pronews.gr/ygeia/936499_koronoios-2581-nea-kroysmata-stin-ellada
Σ. Πέτσας: αν χρειαστεί, ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού θα είναι υποχρεωτικός
https://www.mama365.gr/44521/s-petsas-an-hreiastei-to-emvolio-kata-toy-koronoio.html
Μιχάλης Ματτές κορυφαίος στην ιεραρχία της μασονίας ....αναρωτιέστε ακόμα πως ο Βασιλάκης ο Κικίλιας - Μπαλατσινός, έγινε υπουργός???? https://www.facebook.com/marina.emmanouel.1/posts/3578312978873732
Σε τι έγκειται η θανάσιμη επικινδυνότητα του εμβολίου της Pfizer για τον κορωνοϊό https://seferou.blogspot.com/2020/11/why-Pfizer-coronavirus-vaccine-requires-storage-at-70c.html
«Απαράδεκτος ο αποκλεισμός των Νοσηλευτών από τον προσδιορισμό των χρηστών του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών και των δικαιωμάτων αυτών» http://enne.gr/18420
Report: Airlines to Require “Health Pass,” Vaccine Certificate Before Allowing Passengers to Fly https://summit.news/2020/11/13/report-airlines-to-require-health-pass-vaccine-certificate-before-allowing-passengers-to-fly/
Πως σχεδιάζει η Tisckemaster να ελέγχει την Εμβολιαστική σου Κατάσταση για να ξαναγίνουν συναυλίες http://koukfamily.blogspot.com/2020/11/tisckemaster.html
Παπαευαγγέλου Μάσκα μέσα και έξω από το σπίτι https://youtu.be/KAH5J6wN3OY
Φάουτσι για μετρα προστασίας παρά το εμβόλιο (Υπότιτλοι από μενα) https://www.facebook.com/francis.oneill.756/videos/10164356563065463/
Ο ΠΟΥ ξεκαθαρίζει πως το εμβόλιο θα καθυστερήσει για μήνες και δεν θα αποτελέσει «μαγική λύση» https://thepressproject.gr/o-pou-xekatharizei-pos-to-emvolio-tha-kathysterisei-gia-mines-kai-den-tha-apotelesei-magiki-lysi/
Tedros Adhanom WHO Masks will not end https://www.facebook.com/francis.oneill.756/posts/10164361371745463
Globalist Klaus Schwab: World Will “Never” Return To Normal After COVID https://www.corona-stocks.com/globalist-klaus-schwab-world-will-never-return-to-normal-after-covid/
ΕΛΣΤΑΤ: Λιγότεροι οι θάνατοι στο 9μηνο 2020 σε σχέση με το 2019 παρά τον κορωνοϊό https://www.cnn.gr/oikonomia/story/242950/elstat-ligoteroi-oi-thanatoi-sto-9mino-2020-se-sxesi-me-to-2019-para-ton-koronoio
Portuguese Court Rules PCR Tests as Unreliable & Unlawful to Quarantine People https://truthcomestolight.com/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/
Black Friday Προσφορές Praktiker https://youtu.be/L-lVY6BBrdE
Ο ΣΚΑΪ δεν σεβάστηκε τίποτα και μπήκε μέσα στην εντατική COVID του Ασκληπιείου Βούλας https://www.tilestwra.com/o-skai-den-sevastike-tipota-kai-mpike-mesa-stin-entatiki-covid-toy-asklipieioy-voylas/
Εικόνες που καθηλώνουν στη ΜΕΘ στο Ασκληπείο Βούλας https://www.megatv.com/2020/11/19/eikones-pou-kathilonoun-sti-meth-sto-asklipeio-voulas/
18/11/20 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΓΝΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ). ΒΙΝΤΕΟ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΚΡΟΑΤΗ FOCUS FM 103,6 https://youtu.be/s8yplU4oYXk
Γύρισμα σε Ιταλική ΜΕΘ https://www.facebook.com/KouletsiouNikol/videos/3646649342052558/
ΠΟΣΟ ΣΑΝΟ ΑΚΟΜΑ; Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ δίνει κονσέρτο βιολιού για να τιμήσει τους γιατρούς του http://www.oparlapipas.gr/2020/11/diasolinomenos-se-meth-dinei-konserto-violioy-gia-na-timisei-toys-giatroys-toy.html
Ο Gates ζητάει μέτρα από τις κυβερνήσεις για να καμφθεί η αντίδραση έναντι των εμβολίων https://www.aetos-apokalypsis.com/2020/11/o-gates-zitaei-metra-apo-tis-kyverniseis.html
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