Το θαύμα - Ρωσική Ορθόδοξη ταινία https://ugetube.com/watch/M9k2ibmwAiTteWS , https://rumble.com/v1fmk11-the-miracle-russian-orthodox-film.html .

Στην ταινία βλέπουμε μία πολύ νέα απερίσκεπτη κοπέλα, που νομίζει ότι ο Θεός μυκτηρίζεται, να γνωρίζει την άμεση τιμωρία στην γη... Ίσως επειδή ο Άγιος Θεός βλέποντας τα μύχια της ψυχής της διέκρινε μια σπίθα πίστης που δεν άφησε να σβηστεί ώστε αν μετανοήσει να μην χάσει την αθάνατη ψυχή της στην αιώνια κόλαση, που είναι ο αιώνιος αποχωρισμός από τον Άγιο Θεό Πατέρα μας.

Η ιστορία της ταινίας είναι πραγματική. Συνέβη το 1956, στην πόλη Σαμάρα που τότε ονομαζόταν Κουιμπίσεφ.

Εξιστορείται στην ταινία μια πραγματική ιστορία σε μια συγκεκριμένη περιοχή, «Γκριτσάνσκ», της τότε Σοβιετικής Ένωσης: «Το θαύμα» διαδραματίζεται στην εποχή της άθεης αντίχριστης κομμουνιστικής κυριαρχίας στην Σοβιετική Ένωση που έχει επηρεάσει με την εκκοσμίκευση και τον υλισμό της μια μερίδα της νεολαίας και η οποία αδιαφορεί για την αγνότητα του σώματος και της ψυχής και δεν αναγνωρίζει την εν Χριστώ μετάνοια ως αναγκαία προϋπόθεση την σωτηρίας της αθάνατης ψυχής τους (Δυστυχώς η ταινία προβάλλει ελάχιστες σκηνές γυμνού, ζηλεύοντας τις εμπορικές κοσμικές ταινίες;). Σε ένα πάρτι λοιπόν νέων ανθρώπων σε μια κατοικία μια κοπέλα χλευάζοντας τον Θεό παίρνει στην αγκαλιά της την εικόνα του αγίου Νικόλαου για να χορέψει στο ρυθμό της μουσικής από το πικάπ καθώς δεν έβρισκε άλλον καβαλιέρο! Ενώ ξεκίνησε να χορεύει στην στιγμή παγώνει και ακινητοποιείται τα σώμα της μοιάζοντας σαν αμίλητο άγαλμα κολλημένο στο πάτωμα, ζωντανή νεκρή, ενώ κανείς δεν μπορεί να την συνεφέρει αλλά ούτε καν να την μετακινήσει και της πάρει την εικόνα από τα χέρια! Το άθεο καθεστώς σαστισμένο και φοβισμένο για να μην διαδοθεί ωστόσο δεν μπορεί να κρύψει και αποσιωπήσει το θαύμα αλλά ούτε να το αμφισβητήσει στην ουσία ακόμα και όταν την επισκέπτεται ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. Με την προσευχή της Εκκλησίας και την Χάρη του Θεού η κοπέλα όχι μόνο θεραπεύεται αλλά «και ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑΥΜΑ ΓΙΑΤΙ γίνεται άγια Μάρτυρας και Ομολογητής μέχρι θανάτου» καθώς το αντίχριστο φασιστικό καθεστώς την θεωρεί τρελή που χρήζει ψυχοθεραπείας!… ΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΤΡΕΛΟΥΣ "ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΥΣ" ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ…

THE WORST GENOCIDE WITH THE COVID VACCINES OF DEATH FROM THE ANTICHRIST WORLD DICTATORSHIP. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html , https://www.brighteon.com/d7058ce3-bd16-4411-b652-32420f68749e , https://ugetube.com/watch/pPCfa45VOEhHDbK . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/44821-dead-4351483-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1czj7b-antichrist-rfid-chip-666-mark-of-the-beast.html , https://www.brighteon.com/f32425d3-7550-4487-8255-df44857def0e , https://ugetube.com/watch/wAhQlm8bGjt8Azj . ΠΗΓΕΣ: Στην Παρουσίαση, σύνταξη και επεξεργασία του βίντεο είναι ο Ευστάθιος Μοσχοβίτης - www.freevolition.gr , ορισμένα μέρη του βίντεο προέρχονται από τις διευθύνσεις: https://youtu.be/Jwr9bU2A36k , https://youtu.be/s5pFz6ypXM0 , https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/44821-dead-4351483-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .

Η Εκκλησία είναι το ΑΡΡΗΚΤΑ ΕΝΩΜΕΝΟ Θεανθρώπινο Σώμα του Χριστού με Μέλη του τον πιστό κλήρο και λαό ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1f32jf-christ-is-the-true-love.html , https://www.brighteon.com/f0980ed7-368b-4dc1-8076-70ba9fb1c177 , https://ugetube.com/watch/MLKpD7uk8ObgXOv .



ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

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