Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».

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Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
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12 views • September 18, 2021
Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)» https://ugetube.com/watch/2wDA9YQi1AaryWo , https://rumble.com/vmnlhp-38052493.html .
Η ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.
ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΜΥΡΙΑΔΩΝ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΨΕΥΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ… ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΔΥΟ Ή ΤΡΕΙΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ. ΜΟΝΟ ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ, ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥ.
ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΟΤΑΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΧΕΔΟΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΝΑ ΣΕ ΔΙΩΚΟΥΝ ΩΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ… ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΑΛΩΒΗΤΗ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΗΜΩΝ.
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΨΕΥΤΟΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΛΑΘΗΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ, ΚΟΣΜΙΚΟ ΜΟΝΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX .
ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΛΑΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ, ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ (ΠΑΠΙΚΟΙ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΙ) ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΚΟΒΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ. ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 14 "Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 17 διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ".
ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΗΘΕΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ, ΤΟ 2016 ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ (ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ) ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΑΝ ΤΙΣ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΑ ΜΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙΣ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΕΙΣ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ. ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΑΛΛΑ ΕΙΣΑΙ ΑΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝ ΔΕΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ (ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ) ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ - ΠΑΝΔΗΜΙΑ) ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑΤΙ ΕΔΩ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ...
Η ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.
ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΜΥΡΙΑΔΩΝ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΨΕΥΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ… ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΔΥΟ Ή ΤΡΕΙΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ. ΜΟΝΟ ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ, ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥ.
ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΟΤΑΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΧΕΔΟΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΝΑ ΣΕ ΔΙΩΚΟΥΝ ΩΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ… ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΑΛΩΒΗΤΗ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΗΜΩΝ.
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΨΕΥΤΟΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΛΑΘΗΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ, ΚΟΣΜΙΚΟ ΜΟΝΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX .
ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΛΑΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ, ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ (ΠΑΠΙΚΟΙ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΙ) ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΚΟΒΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ. ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 14 "Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 17 διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ".
ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΗΘΕΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ, ΤΟ 2016 ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ (ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ) ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΑΝ ΤΙΣ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΑ ΜΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙΣ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΕΙΣ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ. ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΑΛΛΑ ΕΙΣΑΙ ΑΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝ ΔΕΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ (ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ) ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ - ΠΑΝΔΗΜΙΑ) ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑΤΙ ΕΔΩ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ...
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