Μπασάρ Αλ Άσαντ: Ο "Σιωνιστής Εβραίος" Ζελένσκι υποστηρίζει τους συνεργάτες των Ναζί.

NIOLAND 61 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

14 views • May 25, 2022





Πηγή: Ο Σύρος Πρόεδρος Μπασάρ Αλ Άσαντ δήλωσε σε ομιλία του στις 17 Μαρτίου 2022 προς τιμήν της Ημέρας των Σύρων Δασκάλων που προβλήθηκε από την τηλεόραση Al-Ikhbariya (Συρία) ότι η Δύση δεν έχει καμία αρχή και ότι ενδιαφέρεται μόνο για την παγκόσμια κυριαρχία και τα υλικά συμφέροντα. Εξηγώντας ότι οι μόνοι εχθροί της Δύσης είναι εκείνοι που στέκονται εμπόδιο στα συμφέροντά της και ότι η Δύση και ο Σιωνισμός δεν είναι θεμελιωδώς αντίθετοι με τον ναζισμό, ο Αλ Άσαντ έδωσε το παράδειγμα ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είναι "Σιωνιστής Εβραίος", αλλά υποστηρίζει Ουκρανικές Ναζιστικές ομάδες. Ο Αλ-Άσαντ είπε ότι αυτό είναι ειρωνικό, δεδομένου ότι το "σιωνιστικό Ισραήλ" ισχυρίζεται ότι θρηνεί για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.Πηγή: https://www.memri.org/tv/zionist-jew-zelensky-support-nazi-collaborators Keywords ukrainesyriazelenskybasharalassad

Show More