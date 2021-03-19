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19.03.2021 ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВАЛИЛАСЬ. Собор Православных Мирян (Выпуск № 194 часть I (2)).
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5234 views • March 18, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Почему в наши храмы ходить уже нельзя. https://www.youtube.com/watch?v=yKv8Mel_1cE&;t=3s.
12:10 Продаётся молоко деревенское.И спайс. https://www.youtube.com/watch?v=HFQVd48DEEE.
18:54 Письмо слушателя. Как ловят обезьян.
25:16 Ракова проболталась - вакцина Спутник V действительно опасна! СУРОВАЯ ПРАВДА О СПУТНИКЕ "ЛАЙТ". https://youtu.be/2_6V-9C4ZWM.
29:22 Скоро без биометрии не купишь хлеба! https://www.youtube.com/watch?v=ZOckF8-xzeI.
32:28 В Анапе из-за нашествия пауков окраину города заволокло паутиной. https://www.youtube.com/watch?v=l12iO3gYOIc.
33:35 Письмо слушателя. Со снегом.
36:10 Ураган в Новороссийске. "Норд-Ост" Новороссийск. https://www.youtube.com/watch?v=S2ru25arzdA.
37:08 Людей сдувает, города превращаются в лед. Ураганы зимой в Дагестане и Новороссийске. https://www.youtube.com/watch?v=usD1dre0Egg.
40:35 Письмо слушателя. Список дел на сегодня. Ищите прежде всего Царства БОЖИЕГО…
42:39 НЕТ МУСОРНОЙ СВАЛКЕ НА ХУТОРЕ НЕКРАСОВА! https://www.youtube.com/watch?v=i-c556d36a0.
46:51 Напутствие на Великий пост. Иерей Константин Корепанов. https://www.youtube.com/watch?v=o1BH3tkO2ow.
56:28 ДОМ ПОД ЗЕМЛЕЙ - ПРОМЕРЗЛА КРЫША, ВЫДАВИЛО ДВЕРЬ, ЗАБИЛАСЬ ТРУБА, НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ | ЗЕМЛЯНКА и ЛЕС. https://www.youtube.com/watch?v=527t5FS1d1w.
01:02:35 Письмо слушателя. Щенки породы «друг».
Сегодня мы обсудим вопрос можно ли в нынешнее время посещать в храмы. Подымим вопрос с чем на самом деле должны бороться церковные прихожане. Узнаем о вакцине от ковид-19 в виде назального спрея. Поговорим о различных природных катаклизмах, которые происходят в настоящее время. Послушаем напутствие на Великий пост иерея Константина Корепанова. Также узнаем какие достоинства есть у землянки и когда и зачем она будет нужна.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Почему в наши храмы ходить уже нельзя. https://www.youtube.com/watch?v=yKv8Mel_1cE&;t=3s.
12:10 Продаётся молоко деревенское.И спайс. https://www.youtube.com/watch?v=HFQVd48DEEE.
18:54 Письмо слушателя. Как ловят обезьян.
25:16 Ракова проболталась - вакцина Спутник V действительно опасна! СУРОВАЯ ПРАВДА О СПУТНИКЕ "ЛАЙТ". https://youtu.be/2_6V-9C4ZWM.
29:22 Скоро без биометрии не купишь хлеба! https://www.youtube.com/watch?v=ZOckF8-xzeI.
32:28 В Анапе из-за нашествия пауков окраину города заволокло паутиной. https://www.youtube.com/watch?v=l12iO3gYOIc.
33:35 Письмо слушателя. Со снегом.
36:10 Ураган в Новороссийске. "Норд-Ост" Новороссийск. https://www.youtube.com/watch?v=S2ru25arzdA.
37:08 Людей сдувает, города превращаются в лед. Ураганы зимой в Дагестане и Новороссийске. https://www.youtube.com/watch?v=usD1dre0Egg.
40:35 Письмо слушателя. Список дел на сегодня. Ищите прежде всего Царства БОЖИЕГО…
42:39 НЕТ МУСОРНОЙ СВАЛКЕ НА ХУТОРЕ НЕКРАСОВА! https://www.youtube.com/watch?v=i-c556d36a0.
46:51 Напутствие на Великий пост. Иерей Константин Корепанов. https://www.youtube.com/watch?v=o1BH3tkO2ow.
56:28 ДОМ ПОД ЗЕМЛЕЙ - ПРОМЕРЗЛА КРЫША, ВЫДАВИЛО ДВЕРЬ, ЗАБИЛАСЬ ТРУБА, НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ | ЗЕМЛЯНКА и ЛЕС. https://www.youtube.com/watch?v=527t5FS1d1w.
01:02:35 Письмо слушателя. Щенки породы «друг».
Сегодня мы обсудим вопрос можно ли в нынешнее время посещать в храмы. Подымим вопрос с чем на самом деле должны бороться церковные прихожане. Узнаем о вакцине от ковид-19 в виде назального спрея. Поговорим о различных природных катаклизмах, которые происходят в настоящее время. Послушаем напутствие на Великий пост иерея Константина Корепанова. Также узнаем какие достоинства есть у землянки и когда и зачем она будет нужна.
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