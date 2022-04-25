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25.04.2022 Христос Воскресе! (Выпуск №244. Часть 2 (2))
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10556 views • April 25, 2022
brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/32f2ad4e-aed3-4018-980c-e5f60af91b67
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/bcf89c84-714c-43f2-9898-ac7b64cca0fb
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/25042022-hristos-voskrese-vypusk-244-chast-2-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/25042022-hristos-voskrese-vypusk-244-chast-2-2
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00:00 Многотысячные митинги прошли в Италии и Испании. Европейцы требуют удобрений и зерна из России https://www.youtube.com/watch?v=YzULtxvT9UI
02:03 Вот это поворот! Не дожидаясь новых санкций, Россия оставит немцев без угля! https://www.youtube.com/watch?v=p-n4hL8FbW4
14:51 ФОМИН. Как исповедоваться первый раз? / Райсовет «тет-а-тет» https://www.youtube.com/watch?v=xeLsXsNrlQ4
20:59 4 Причины бесовских Нападок на Людей. 6 Добородетелей, которых Очень Боятся бесы https://www.youtube.com/watch?v=Vcpm4Cx2l-g
26:08 Что будет с теми кто публично отрицает или поддерживает агрессию России в Украине https://www.tiktok.com/foryou?_r=1&;_t=8RZ2IYSTgLl&feed_mode=v1&is_from_webapp=v1&item_id=7087485353375960325#/@lawyersolo/video/7087485353375960325
28:16 Шорты, бикини и золотые коронки. Что еще нельзя носить в Туркменистане и соседних странах https://mediazona.ca/article/2021/09/14/dresscode
33:35 Жесть в Шанхае. Утилизаторы вооружены автоматами
35:51 Россия возобновит авиасообщение с 52 «дружественными странами» https://news.mail.ru/politics/50736628/?frommail=1
41:15 Процесс массового производства роботов-людей на новом заводе по производству 3D-принтеров" https://youtu.be/OInv_HGQlZg
44:30 Одесса 9 апреля. 2 суток запрещенно выходить из дома https://www.youtube.com/watch?v=yrb8GX3GZB4
49:31 Чудо!! Подсказка от Богородицы, как святыни спасают от смерти! И, спасение человека в авиакатастрофе https://www.youtube.com/watch?v=BS0YoFtHkMc
1:03:27 Явление Богородицы на горе Бештау. Она идет и крестит землю! https://www.youtube.com/watch?v=aFn5xHOhQm8&;list=TLPQMTYwNDIwMjIp7RmcpEmAGA&index=15
1:06:16 Огромный пылающий крест появился в небе над Кузбассом https://sibdepo.ru/news/ogromnyj-pytayushhij-krest-poyavilsya-v-nebe-nad-kuzbassom.html
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/bcf89c84-714c-43f2-9898-ac7b64cca0fb
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/25042022-hristos-voskrese-vypusk-244-chast-2-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/25042022-hristos-voskrese-vypusk-244-chast-2-2
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
00:00 Многотысячные митинги прошли в Италии и Испании. Европейцы требуют удобрений и зерна из России https://www.youtube.com/watch?v=YzULtxvT9UI
02:03 Вот это поворот! Не дожидаясь новых санкций, Россия оставит немцев без угля! https://www.youtube.com/watch?v=p-n4hL8FbW4
14:51 ФОМИН. Как исповедоваться первый раз? / Райсовет «тет-а-тет» https://www.youtube.com/watch?v=xeLsXsNrlQ4
20:59 4 Причины бесовских Нападок на Людей. 6 Добородетелей, которых Очень Боятся бесы https://www.youtube.com/watch?v=Vcpm4Cx2l-g
26:08 Что будет с теми кто публично отрицает или поддерживает агрессию России в Украине https://www.tiktok.com/foryou?_r=1&;_t=8RZ2IYSTgLl&feed_mode=v1&is_from_webapp=v1&item_id=7087485353375960325#/@lawyersolo/video/7087485353375960325
28:16 Шорты, бикини и золотые коронки. Что еще нельзя носить в Туркменистане и соседних странах https://mediazona.ca/article/2021/09/14/dresscode
33:35 Жесть в Шанхае. Утилизаторы вооружены автоматами
35:51 Россия возобновит авиасообщение с 52 «дружественными странами» https://news.mail.ru/politics/50736628/?frommail=1
41:15 Процесс массового производства роботов-людей на новом заводе по производству 3D-принтеров" https://youtu.be/OInv_HGQlZg
44:30 Одесса 9 апреля. 2 суток запрещенно выходить из дома https://www.youtube.com/watch?v=yrb8GX3GZB4
49:31 Чудо!! Подсказка от Богородицы, как святыни спасают от смерти! И, спасение человека в авиакатастрофе https://www.youtube.com/watch?v=BS0YoFtHkMc
1:03:27 Явление Богородицы на горе Бештау. Она идет и крестит землю! https://www.youtube.com/watch?v=aFn5xHOhQm8&;list=TLPQMTYwNDIwMjIp7RmcpEmAGA&index=15
1:06:16 Огромный пылающий крест появился в небе над Кузбассом https://sibdepo.ru/news/ogromnyj-pytayushhij-krest-poyavilsya-v-nebe-nad-kuzbassom.html
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