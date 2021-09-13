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Marie-Estelle Dupont - “Un vaccin ce n’est pas fait pour avoir le droit d’aller au parc Astérix !"
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10 views • September 13, 2021
2 septembre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=ux4aBwc2V30
Sud Radio : https://www.youtube.com/channel/UCESTwDXpoMgiYBHipMdKTkQ
André Bercoff reçoit Marie-Estelle Dupont, psychologue, et René Chiche, professeur agrégé de philosophie, membre du Conseil supérieur de l'Education, vice-président d'Action et Démocratie.
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Nota : Beaucoup de gens s’imaginent, à tort que parce qu’il avance tout et son contraire, le gouvernement est incompétent.
Mais, tout a sciemment été fait pour brouiller les cartes et la compréhension des Français, qui ont été soumis à de nombreuses “injonctions paradoxales”, également appelées “doubles contraintes” incompatibles.
Si la personne est ou se sent prisonnière de la situation, surtout si elle est dans l’incapacité de communiquer à son sujet, cela rend le problème insoluble et engendre à la fois des troubles et des souffrances mentales.
Les exemples sont innombrables dans la gestion de cette pandémie :
§ Confinez-vous, mais allez travailler ;
§ Le masque est inutile, mais il est pourtant obligatoire ;
§ Ne vous rencontrez pas, mais soyez solidaires ;
§ Restez chez vous, mais faites du sport ;
§ Pour protéger nos enfants, acceptons de les maltraiter ;
§ Pour sauver nos aînés, laissons-les mourir de solitude ;
§ Pour éviter les attroupements, fermons les petits magasins ;
§ Pour préserver notre santé, fermons les salles de sport ;
§ Pour sauver nos hôpitaux, détruisons notre économie…
Et force est de constater que cette stratégie est redoutablement efficace, puisque la plupart des gens perdent tout esprit critique et sont comme hébétés, incapables de la moindre réaction.
L’acceptation généralisée aux règles les plus absurdes ne peut fonctionner que grâce au conformisme et à l’instinct grégaire de la plupart des individus.
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Si la personne est ou se sent prisonnière de la situation, surtout si elle est dans l’incapacité de communiquer à son sujet, cela rend le problème insoluble et engendre à la fois des troubles et des souffrances mentales.
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§ Pour sauver nos aînés, laissons-les mourir de solitude ;
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