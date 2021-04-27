Роберт Е. Уиллнер о ВИЧ

Доктор Роберт Е. Уиллнер, автор книги, разоблачающей аферу ВИЧ= СПИД «Смертельная ложь», в 1994 году, перед телекамерами влил себе кровь с так называемым «опасным вирусом» ВИЧ, взятую у «ВИЧ-инфицированного» Педро Точино, и не заболел! До этого, Роберт Уиллнер уже неоднократно вливал себе кровь «ВИЧ» положительных людей, не заболевал СПИДом и оставался в прекрасном здоровье.



Он прокомментировал свой поступок следующим образом:

«Я делаю это, чтобы положить конец величайшей смертельной лжи в истории медицины. Я надеюсь раскрыть правду о ВИЧ в интересах всего человечества».



Роберт Уиллнер приводит доводы в пользу того, что вирусы не являются причиной СПИДа. На самом деле, к состояниям, называемых СПИДом, приводит образ жизни, токсичные медикаменты, наркотики и недоедание. Если бы людям назначали правильное лечение, направленное на восстановления здоровья и жизненных сил, и самое главное, изменения в образе жизни, они бы выздоравливали и жили до глубокой старости. Но вместо этого их убивают токсичными противовирусными препаратами вроде АЗТ(Зидовудина), которые являются препаратами для химиотерапии, показавшими себя слишком токсичными для химиотерапии онкобольных, поэтому их стали назначать людям с диагнозом СПИД. Эти противовирусные препараты назначаются людям, не смотря на то, что существование вируса ВИЧ, якобы приводящего к СПИДу, никогда не было научно доказано. Невирусные факторы, такие как токсичный образ жизни, наркотики, фармацевтические препараты, недоедание, которые на самом деле являются причиной состояний, называемых СПИДом, даже не рассматриваются.



7 декабря 1994 года Роберт Уиллнер перед тем как снова влить себе кровь человека с диагнозом СПИД рассказал очень много интересного о ВИЧ и СПИДе, а также об авторах и выгодополучателях так называемой эпидемии СПИДа. Любопытно что одним из "отцов" эпидемии СПИДа являлся и до сих пор является никто иной как один из "отцов" ковида - Антони(Тони) Фаучи. Стоит ли удивляться тому, что Роберт Уиллнер прямо называет Фаучи и его подельников преступниками и убийцами?

Перевод Якова Джугашвили.