Скотт Риттер: О военном конфликте России и уКраины - причины и последствия. Scott Ritter

Даже если вы не знаете, кто этот чувак - вы быстро поймёте кто он, и какова ценность того, что он рассказывает здесь!!!

. Вкратце - американский морпех, дослужившийся до высоких званий в, скажем так - "аналитических военных агентствах ООН". Военно-политический эксперт. В общем, чувак, который знает анатомию войны до руды, и про нас знает больше, чем мы сами, хотя мы просто это всё ЗАБЫЛИ, а он - напоминает нам же! Наверняка сегодня в США попал "в опалу".

. Видео сразу же удалено с Ютюба с формулировкой за якобы "дискриминационные высказывания"... НО мы-то понимаем, за что удаляются видео с Ютюба. Россию-то можно дискриминировать на ютюбе без ограничений...