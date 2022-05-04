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Скотт Риттер: О военном конфликте России и уКраины - причины и последствия. Scott Ritter
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6332 views • May 04, 2022
Даже если вы не знаете, кто этот чувак - вы быстро поймёте кто он, и какова ценность того, что он рассказывает здесь!!!
. Вкратце - американский морпех, дослужившийся до высоких званий в, скажем так - "аналитических военных агентствах ООН". Военно-политический эксперт. В общем, чувак, который знает анатомию войны до руды, и про нас знает больше, чем мы сами, хотя мы просто это всё ЗАБЫЛИ, а он - напоминает нам же! Наверняка сегодня в США попал "в опалу".
. Видео сразу же удалено с Ютюба с формулировкой за якобы "дискриминационные высказывания"... НО мы-то понимаем, за что удаляются видео с Ютюба. Россию-то можно дискриминировать на ютюбе без ограничений...
. Вкратце - американский морпех, дослужившийся до высоких званий в, скажем так - "аналитических военных агентствах ООН". Военно-политический эксперт. В общем, чувак, который знает анатомию войны до руды, и про нас знает больше, чем мы сами, хотя мы просто это всё ЗАБЫЛИ, а он - напоминает нам же! Наверняка сегодня в США попал "в опалу".
. Видео сразу же удалено с Ютюба с формулировкой за якобы "дискриминационные высказывания"... НО мы-то понимаем, за что удаляются видео с Ютюба. Россию-то можно дискриминировать на ютюбе без ограничений...
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