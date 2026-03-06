© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
WAR
ARCHANEL MICHAEL
SACRED SPIRIT 2/TRACK 1
PRAISE GOD---PRAISE GOD ALL DAY
PRAISE GOD---PRAISE GOD ALL DAY
I’M MADE DEFENDING TRUTH TOLD BY THOSE SO BOLD
THE SAINTS DO TELL THE TRUTH
ANGELS SO FRAGILE IS HOW THEY’RE MADE
NOW THE DARKNESS THAT THEY DID FORTELL WILL COME TO PASS
THE ANGELS FROM ON HIGH DESCEND, I’M HERE AT LAST-LAST-LAST……
WAR, THIS IS WAR…….WAR, THIS IS WAR
MY SOUL IS MADE DEFENDING TRUTH
THE SAINTS ARE SENT TO WARN OF IMPENDING PLIGHTS
I’VE SWORN AN OATH TO SELFLESS LAW
THE SAINTS ARE HERE TO TEACH US ALL HOW TO FLY……YES, FLY
AND THOUGH MY COMPASSION’S HEART FEELS THEIR PAIN
MY BROTHERS OF WAR CAN’T HELP BUT ACT SO INSANE
HATRED’S VENGENCE
MY FAMILY SENDS THE LIKES OF ME
TO FEARLESS FIGHT AS THOUGH I’LL NEVER DIE
BREAK
BEYOND THE VEIL MY FAMILY WAITS
THE GARDEN WEEDS ARE SUCH AN UNSEEMLY SIGHT
THE GARDEN’S SAINTS, MY FATHER’S LOT
DEPEND ON ME AND MINE TO KEEP THEM ALIVE…..THEY’D DIE
AND THOUGH MY COMPASSION’S HEART FEELS THEIR LOSS
MY BROTHERS WHO DON’T HAVE A CHANCE AGAINST
I TAKE AIM……TRUTHFUL ARROWS
WAR, THIS IS WAR…..WAR, THIS IS WAR….WAR, THIS IS WAR….WAR, THIS IS WAR
NOW THE STORY SHALL PLAY OUT IT’S END…..THE END IS TOLD
THE SAINTS FROM HEAVEN SHALL DESCEND TO PLAY THEIR PARTS