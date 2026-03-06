BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
WAR
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
22 views • 3 days ago

WAR

ARCHANEL MICHAEL

SACRED SPIRIT 2/TRACK 1


PRAISE GOD---PRAISE GOD ALL DAY

PRAISE GOD---PRAISE GOD ALL DAY


I’M MADE DEFENDING TRUTH TOLD BY THOSE SO BOLD

THE SAINTS DO TELL THE TRUTH

ANGELS SO FRAGILE IS HOW THEY’RE MADE


NOW THE DARKNESS THAT THEY DID FORTELL WILL COME TO PASS

THE ANGELS FROM ON HIGH DESCEND, I’M HERE AT LAST-LAST-LAST……


WAR, THIS IS WAR…….WAR, THIS IS WAR


MY SOUL IS MADE DEFENDING TRUTH

THE SAINTS ARE SENT TO WARN OF IMPENDING PLIGHTS

I’VE SWORN AN OATH TO SELFLESS LAW

THE SAINTS ARE HERE TO TEACH US ALL HOW TO FLY……YES, FLY


AND THOUGH MY COMPASSION’S HEART FEELS THEIR PAIN

MY BROTHERS OF WAR CAN’T HELP BUT ACT SO INSANE

HATRED’S VENGENCE


MY FAMILY SENDS THE LIKES OF ME

TO FEARLESS FIGHT AS THOUGH I’LL NEVER DIE


BREAK


BEYOND THE VEIL MY FAMILY WAITS

THE GARDEN WEEDS ARE SUCH AN UNSEEMLY SIGHT

THE GARDEN’S SAINTS, MY FATHER’S LOT

DEPEND ON ME AND MINE TO KEEP THEM ALIVE…..THEY’D DIE


AND THOUGH MY COMPASSION’S HEART FEELS THEIR LOSS

MY BROTHERS WHO DON’T HAVE A CHANCE AGAINST

I TAKE AIM……TRUTHFUL ARROWS


WAR, THIS IS WAR…..WAR, THIS IS WAR….WAR, THIS IS WAR….WAR, THIS IS WAR


NOW THE STORY SHALL PLAY OUT IT’S END…..THE END IS TOLD

THE SAINTS FROM HEAVEN SHALL DESCEND TO PLAY THEIR PARTS


prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
