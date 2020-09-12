Απρόκλητη βία εναντίον των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης

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5 views • September 12, 2020





Τουλάχιστον μία χειροβομβίδα έπεσε σε σπίτι όπου ζει μια μεγάλη οικογένεια και αρκετοί κάτοικοι υπέστησαν βλάβες εξαιτίας της εισπνοής αερίων και καπνού. Οι στρατιώτες και συνοριοφύλακες συνέχισαν τη ρίψη δακρυγόνων και κρότου λάμψης, ακόμα και όταν οι κάτοικοι παραλήφθηκαν από τα ασθενοφόρα. Στο βίντεο που τράβηξε ο ερευνητής πεδίου, Yesh Din, φαίνεται ένα ζευγάρι με ένα μωρό να φεύγουν τρέχοντας από το σπίτι τους, ενώ ο συνοριοφύλακας ρίχνει χειροβομβίδα κρότου λάμψης προς το μέρος τους.



Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν συμβεί πολλά περιστατικά βίας εναντίον Παλαιστίνιων στην περιοχή γύρω από τον Ισραηλινό οικισμό εποίκων Yitzhar. Ανάμεσα σε αυτά τα περιστατικά, σημειώνουμε τον λιθοβολισμό σπιτιών στο Burin, όπως επίσης και την περίπτωση ενός Ισραηλινού, ο οποίος πυροβολούσε στον αέρα με πιστόλι. Λίγες ημέρες πριν, άγνωστος επιτέθηκε σε Παλαιστίνιο βοσκό από το χωριό Einabus και σφάγιασε πέντε πρόβατα.



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Ακολουθήστε τα Μαντάτα στο twitter: @mandata10 Η βία εναντίον των κατοίκων του Burin (κοντά στη Nablus) συνεχίστηκε και αυτήν την εβδομάδα. 2/3/18, γύρω στις 15:00, αρκετοί στρατιώτες και συνοριοφύλακες κατέφτασαν στα περίχωρα του χωριού Burin και, σύμφωνα με τους κατοίκους, έριξαν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης στους νεαρούς που μαζεύτηκαν στην περιοχή, όταν αντιλήφθηκαν ότι οι Ισραηλινοί πλησιάζουν από την κατεύθυνση του Givat Ronen.Τουλάχιστον μία χειροβομβίδα έπεσε σε σπίτι όπου ζει μια μεγάλη οικογένεια και αρκετοί κάτοικοι υπέστησαν βλάβες εξαιτίας της εισπνοής αερίων και καπνού. Οι στρατιώτες και συνοριοφύλακες συνέχισαν τη ρίψη δακρυγόνων και κρότου λάμψης, ακόμα και όταν οι κάτοικοι παραλήφθηκαν από τα ασθενοφόρα. Στο βίντεο που τράβηξε ο ερευνητής πεδίου, Yesh Din, φαίνεται ένα ζευγάρι με ένα μωρό να φεύγουν τρέχοντας από το σπίτι τους, ενώ ο συνοριοφύλακας ρίχνει χειροβομβίδα κρότου λάμψης προς το μέρος τους.Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν συμβεί πολλά περιστατικά βίας εναντίον Παλαιστίνιων στην περιοχή γύρω από τον Ισραηλινό οικισμό εποίκων Yitzhar. Ανάμεσα σε αυτά τα περιστατικά, σημειώνουμε τον λιθοβολισμό σπιτιών στο Burin, όπως επίσης και την περίπτωση ενός Ισραηλινού, ο οποίος πυροβολούσε στον αέρα με πιστόλι. Λίγες ημέρες πριν, άγνωστος επιτέθηκε σε Παλαιστίνιο βοσκό από το χωριό Einabus και σφάγιασε πέντε πρόβατα.Πηγή: https://www.facebook.com/watch/?v=10156049552117604 Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι.Επισκεφτείτε το μπλογκ Μαντάτα: https://mandataapoekso.blogspot.com/ τη σελίδα "Μαντάτα" στο facebook: https://www.facebook.com/mandata.apoekso Ακολουθήστε τα Μαντάτα στο twitter: @mandata10 Keywords israelpalestinezionismnazist state

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