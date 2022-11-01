Der wahre Berg Sinai in Saudi-Arabien: Exodus ist real - German Audio

Nehmen Sie an unserer Tour zum Berg Sinai im Oktober 2022 teil! ➡️ https://livingpassages.com/tour/saudi-arabia-mt-sinai-midian-ryan-mauro/

Sehen Sie sich die vollständige Dokumentation an: Finding the Mountain of Moses: The Real Mount Sinai in Saudi Arabia

https://www.youtube.com/watch?v=YjrxHqNy5CQ

Sodom und Gomorrah IsReal: Youth Deserve Healthy Rebellion

https://www.brighteon.com/13c99532-3c27-4fc5-ac67-25907f4c8150

Siehe mehr:

Ron Wyatt Discoveries -2022- Gomorrah- Red Sea Crossing- Mt Sinai- Noah-s Ark (mit Links zu vielen weiteren Videos)

https://www.brighteon.com/8b890d1f-d654-446e-8cfd-c9da59fb9ef9

Sehen Sie sich selbst die tiefgründigen Beweise in diesem Film an, die eines der grundlegendsten Ereignisse der Bibel bestätigen!

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