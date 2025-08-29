BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Alienatio, или Констатация-2021
Yury Nesterenko/George Right
Yury Nesterenko/George Right
7 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
8 views • 1 day ago

Пусть человечество "обеспокоено", Пусть безнадежно больно - За исключением курса биткоина, Мне уже все все равно. Даже и смерть - чья угодно! - не трогает, Даже своя не страшит - Пусть себе далее той же дорогою Мир идиотов спешит. Я понимаю, что есть исключения, Можно бы жить, их ценя, Только уже не имеют значения Даже они для меня. Я никому ни со мною, ни около Больше не выделю мест, Nunc alienatio mea a populo Tandem infinita est. В этой локации лучшие лоции Не выручают, не чай. Так что еще вызывает эмоции Разве что пролитый чай. Есть вдохновение, только на кой оно Миру скотов и невежд? Так что, за вычетом курса биткоина, Нет ни малейших надежд. Пусть же все валится к чертовой матери - Плакать не буду по вам, Лишь бы однажды на собственном катере К дальним уплыть островам, Лишь бы оставить за милями многими Мерзость газетных страниц И никогда не обшаться с двуногими, За исключением птиц.

Keywords
songpoemyury nesterenko
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy