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Путь Воина, часть первая
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17 views • September 12, 2020
The Warrior's Way, Part One
Прочитать текстовую версию можно здесь: https://programs.gq/songs/warrior_way...
Скачать mp3 файл можно здесь: https://yadi.sk/d/oiFBD9pzg2uGBw
Скачать этот ролик и ролик "Барановирус, лженаучная утверждалка и завершающая фаза третьей мировой войны" можно здесь: https://yadi.sk/d/84fPQLvDzzM9Xg
Эти ролики, как и вышеприведенный mp3-файл, могут свободно распространяться и где угодно публиковаться.
Путь Воина, часть первая
Если вы лично считаете, что сейчас не идет самая страшная в истории война, то можете далее не смотреть этот ролик.
Если вы с этим согласны, то вы, скорее всего, прежде всего хотите знать, что лично вы можете сделать в этой ситуации.
Но обо всем по порядку.
Сейчас остановимся на самом главном. В условиях войны прежде всего надо самому стать Воином. И это не умение стрелять, маскироваться и тому подобное, особенно в условиях гибридной войны. Это состояние духа. И в войнах побеждает не тот, у кого лучше оружие, а тот кто сильнее духом. То есть надо привести свой дух в состояние Воина. Иначе вообще ничего не стоит делать.
Пока будем исходить из того, что вы просто разумный человек среди толп барановирусных дебилов. Даже очень разумному человеку надо постоянно помнить, что идет война, и её основная и гениальная стратегическая задумка как раз в этом: раз в тебя не стреляют, то возникает некая психологическая защита вида "вроде всё пока более-менее нормально (по крайней мере не критично)". И как раз в этот момент можно к тебе так близко подобраться, что потом у тебя уже НЕ будет никаких вариантов. Очень близко - прямо на расстояние... укола смерти. Это один из главных постулатов, который должен быть у людей, стремящихся оказывать сопротивление. Просто как главная психологическая установка, как то, что вешают на холодильник, чтобы не забыть. То есть основной психологической доминантой должно быть: я на войне, причем самой страшной из всех возможных. С этим надо просыпаться, с этим надо жить и бороться. Это должно быть подобно тому ощущению, как будто лично у тебя прямо сейчас убивают детей, родителей, любимых, друзей и близких. Тем более, что так оно и есть, только всё делается очень медленно.
Мразь, устроившая эту войну, именно этим и пользуется, то есть тем, что даже у очень чутких и тонких людей постоянно пропадает ощущение идущей войны.
Я не зря сказал о гениальности стратегической задумки. На войне надо ясно понимать сильные и слабые стороны врага. При этом ПРЯМО СЕЙЧАС надо ясно осознать, что битва уже почти проиграна, и тебе, фактически, УЖЕ нечего терять. То есть лично ты уже загнан в угол, и что лишний год-другой позора и агонии здесь уже ничего решает.
Когда нечего терять, то и страха не будет. Просто поймите наконец, что уже действительно нечего терять!!!
Когда исчезнет страх, появится то, что нужно на войне - ненависть. Всепоглощающая, и испепеляющая тебя изнутри, если ты не отдаешь всего себя борьбе.
Но и этого ещё недостаточно. Надо успокоиться и стать как бы центром циклона. Циклон - это ненависть, вы - холодный разящий ум внутри циклона. Наиболее просто это можно выразить так: успокойся и не волнуйся, тебе уже нечего волноваться, ты уже труп. Что-то подобное возникает в ситуациях безнадежного окружения врагом, от которого нечего ждать пощады. И именно такая ситуация, один в один, есть и сейчас.
Постарайтесь все это ясно осознать. Одного такого осознания может быть достаточно, чтобы стать Воином. Времени на курсы медитаций и прочей духовной чепухи нет. Это надо осознать прямо здесь, и прямо сейчас.
Вообще-то и один в поле воин, если он... вызывает Огонь на себя. Об этом, если всё дойдет до последней черты, можно поговорить отдельно. Сегодня же мы имеем дело с НЕПРЕРЫВНО наступающей тупой гнилью, которая прежде всего давит... громадной БИОМАССОЙ - это уже не люди. Поэтому одновременно с переходом сознания в состояние Воина надо искать соратников, так как биомасса очень легко сметает на своем пути одиночек.
Более века назад Саша Черный написал:
О, дом сумасшедших, огромный и грязный!
К оконным глазницам припал человек:
Он видит бесформенный мрак безобразный –
И в страхе, что это навек,
В мучительной жажде надежды и красок
Выходит на улицу, ищет людей...
Как страшно найти одинаковость масок
От гения до лошадей!
То есть найти людей, более того - соратников, и с ними объединиться - это самое сложное. Это после настройки своего Духа в состояние Воина самое важное.
На данный момент существует единственный способ это сделать. Надо везде создавать видимые всеми островки свободы, автономности и взаимопомощи. То есть общины с максимально автономным существованием и свободой от намордников, а далее и решительным отпором убийцам в белых халатах с их вакциной смерти. С полным отсутствием обмена за деньги. Реальные общины прямо там, где вы живете, а все доступные вам средства виртуальности должны быть направлены на популяризацию таких общин и рассматриваться лишь как дополнение к коммуникации в общине.
Прочитать текстовую версию можно здесь: https://programs.gq/songs/warrior_way...
Скачать mp3 файл можно здесь: https://yadi.sk/d/oiFBD9pzg2uGBw
Скачать этот ролик и ролик "Барановирус, лженаучная утверждалка и завершающая фаза третьей мировой войны" можно здесь: https://yadi.sk/d/84fPQLvDzzM9Xg
Эти ролики, как и вышеприведенный mp3-файл, могут свободно распространяться и где угодно публиковаться.
Путь Воина, часть первая
Если вы лично считаете, что сейчас не идет самая страшная в истории война, то можете далее не смотреть этот ролик.
Если вы с этим согласны, то вы, скорее всего, прежде всего хотите знать, что лично вы можете сделать в этой ситуации.
Но обо всем по порядку.
Сейчас остановимся на самом главном. В условиях войны прежде всего надо самому стать Воином. И это не умение стрелять, маскироваться и тому подобное, особенно в условиях гибридной войны. Это состояние духа. И в войнах побеждает не тот, у кого лучше оружие, а тот кто сильнее духом. То есть надо привести свой дух в состояние Воина. Иначе вообще ничего не стоит делать.
Пока будем исходить из того, что вы просто разумный человек среди толп барановирусных дебилов. Даже очень разумному человеку надо постоянно помнить, что идет война, и её основная и гениальная стратегическая задумка как раз в этом: раз в тебя не стреляют, то возникает некая психологическая защита вида "вроде всё пока более-менее нормально (по крайней мере не критично)". И как раз в этот момент можно к тебе так близко подобраться, что потом у тебя уже НЕ будет никаких вариантов. Очень близко - прямо на расстояние... укола смерти. Это один из главных постулатов, который должен быть у людей, стремящихся оказывать сопротивление. Просто как главная психологическая установка, как то, что вешают на холодильник, чтобы не забыть. То есть основной психологической доминантой должно быть: я на войне, причем самой страшной из всех возможных. С этим надо просыпаться, с этим надо жить и бороться. Это должно быть подобно тому ощущению, как будто лично у тебя прямо сейчас убивают детей, родителей, любимых, друзей и близких. Тем более, что так оно и есть, только всё делается очень медленно.
Мразь, устроившая эту войну, именно этим и пользуется, то есть тем, что даже у очень чутких и тонких людей постоянно пропадает ощущение идущей войны.
Я не зря сказал о гениальности стратегической задумки. На войне надо ясно понимать сильные и слабые стороны врага. При этом ПРЯМО СЕЙЧАС надо ясно осознать, что битва уже почти проиграна, и тебе, фактически, УЖЕ нечего терять. То есть лично ты уже загнан в угол, и что лишний год-другой позора и агонии здесь уже ничего решает.
Когда нечего терять, то и страха не будет. Просто поймите наконец, что уже действительно нечего терять!!!
Когда исчезнет страх, появится то, что нужно на войне - ненависть. Всепоглощающая, и испепеляющая тебя изнутри, если ты не отдаешь всего себя борьбе.
Но и этого ещё недостаточно. Надо успокоиться и стать как бы центром циклона. Циклон - это ненависть, вы - холодный разящий ум внутри циклона. Наиболее просто это можно выразить так: успокойся и не волнуйся, тебе уже нечего волноваться, ты уже труп. Что-то подобное возникает в ситуациях безнадежного окружения врагом, от которого нечего ждать пощады. И именно такая ситуация, один в один, есть и сейчас.
Постарайтесь все это ясно осознать. Одного такого осознания может быть достаточно, чтобы стать Воином. Времени на курсы медитаций и прочей духовной чепухи нет. Это надо осознать прямо здесь, и прямо сейчас.
Вообще-то и один в поле воин, если он... вызывает Огонь на себя. Об этом, если всё дойдет до последней черты, можно поговорить отдельно. Сегодня же мы имеем дело с НЕПРЕРЫВНО наступающей тупой гнилью, которая прежде всего давит... громадной БИОМАССОЙ - это уже не люди. Поэтому одновременно с переходом сознания в состояние Воина надо искать соратников, так как биомасса очень легко сметает на своем пути одиночек.
Более века назад Саша Черный написал:
О, дом сумасшедших, огромный и грязный!
К оконным глазницам припал человек:
Он видит бесформенный мрак безобразный –
И в страхе, что это навек,
В мучительной жажде надежды и красок
Выходит на улицу, ищет людей...
Как страшно найти одинаковость масок
От гения до лошадей!
То есть найти людей, более того - соратников, и с ними объединиться - это самое сложное. Это после настройки своего Духа в состояние Воина самое важное.
На данный момент существует единственный способ это сделать. Надо везде создавать видимые всеми островки свободы, автономности и взаимопомощи. То есть общины с максимально автономным существованием и свободой от намордников, а далее и решительным отпором убийцам в белых халатах с их вакциной смерти. С полным отсутствием обмена за деньги. Реальные общины прямо там, где вы живете, а все доступные вам средства виртуальности должны быть направлены на популяризацию таких общин и рассматриваться лишь как дополнение к коммуникации в общине.
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