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ALERTA: ¡No aflojemos! ¡Esta plandemia no está acanbado, está recién comenzando!
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273 views • March 02, 2022
Para estos poderes supra nacionales que hoy nos controlan y explotan con sus destructivas agendas globalistas de control y exterminio; somos una granja humana y, por no querer hacernos cargo de nuestras deficiencias, limitaciones, carencias y errores, nuestras indebidas acciones y por no querer hacernos responsable de nuestra propia vida, problemas y temores; le hemos regalado el control de nosotros mismos, la libertad y los derechos que nos corresponden y nos son propios; tontamente se lo hemos regalado y cedido a estos desquiciados y enfermos del poder supra nacional.
Es así que, como sociedad –para estos poderes- nos hemos convertido en una masa boba muy fácil de manipular, controlar y explotar. Y hoy más que nunca, ellos son nuestros amos y dueños y tristemente –en este cuadro plandémico planetario- nos hemos convertido en sus conejitos de indias, en sus descartables ratas de laboratorio.
Nuestros traidores gobernantes, como por el momento “legalmente” no pueden obligarnos de manera burda a someternos a estos inóculos experimentales, lo hacen de manera solapada a través del engaño y la desinformación, y, de manera indirecta, a través de estos violatorios e inconstitucionales “Pases Sanitarios Libres de Covid”.
Para combatir esta violatoria imposición, existen Certificados de Exención Medica contra todo Mandato a ser Sometido a Estos Inóculos “Anti Covid”. Los mismo se aplica a todos, gente con enfermedades y gente completamente sana. El Doctor Gastón Cornu Labat lo está brindando de manera masiva y gratuita, e, incluso, le está ofreciendo el sistema operativo y este mismo modelo medico/legal a sus colegas médicos para que a su vez ellos mismos puedan extendérselos a sus pacientes, conocidos y a toda persona que lo solicite y necesite.
Esta plandemia aparenta estar acabando, enfriando y agotando. Nada más lejano que eso. Ya se está comenzando a anunciar que pronto vendrá otra pandemia y, esta vez, esta otra será mucho peor que la actual.
Alerta: ¡Despierta, nos están distrayendo!
https://canal7salta.com/2022/03/01/%f0%9f%94%b4-alerta-roja-nos-estan-distrayendo-despierta/
Lo que en realidad va a sucedes es el ceder aún más nuestras libertades, soberanías, autonomías, garantías, derechos personales, individuales, naturales, humanos y constitucionales en pos de “defender los intereses de un bien mayor, un bien general, un bien global”. De esto se trata la agenda 2020 y 2030, de imponer una nueva normalidad bajo la excusa de defendernos de un enemigo y una amenaza global, de esto se trata la imposición de este Nuevo Orden Mundial.
Debemos comprender que este enemigo supra nacional se alimenta y nutre de nuestras propias carencias y miserias personales. Y lamentablemente les hemos dado de comer hasta el hartazgo.
De manera inteligentemente unida, comencemos a trabajar realmente en serio por nuestra salvación y en pos de proteger nuestras vidas, derechos, libertades y, principalmente por la de nuestros hijos y nuevas generaciones. Dejemos de alimentarlos alimentando nuestros defectos. Comencemos a alimentar y potenciar nuestras virtudes y bondades.
Colega médico, súmate al activismo y, si ya estás en él, realiza una lucha de verdad, sin tibiezas ni amagues. Se eficiente y proactivo en esta lucha. Súmate a concientizar y a brindar este tipo de mensajes y de Certificados de Exención al Mandato de Inoculación y al “Pase Sanitario Libre de Covid”. Se te lo está brindando de manera gratuita para que a su vez tú también puedas realizar lo mismo.
Contáctate con el Doctor Gastón Cornu Labat y solicita dichos Certificados de Exención, formato legal Argentina, ingresando a www.drgastoncertificados.com
Es así que, como sociedad –para estos poderes- nos hemos convertido en una masa boba muy fácil de manipular, controlar y explotar. Y hoy más que nunca, ellos son nuestros amos y dueños y tristemente –en este cuadro plandémico planetario- nos hemos convertido en sus conejitos de indias, en sus descartables ratas de laboratorio.
Nuestros traidores gobernantes, como por el momento “legalmente” no pueden obligarnos de manera burda a someternos a estos inóculos experimentales, lo hacen de manera solapada a través del engaño y la desinformación, y, de manera indirecta, a través de estos violatorios e inconstitucionales “Pases Sanitarios Libres de Covid”.
Para combatir esta violatoria imposición, existen Certificados de Exención Medica contra todo Mandato a ser Sometido a Estos Inóculos “Anti Covid”. Los mismo se aplica a todos, gente con enfermedades y gente completamente sana. El Doctor Gastón Cornu Labat lo está brindando de manera masiva y gratuita, e, incluso, le está ofreciendo el sistema operativo y este mismo modelo medico/legal a sus colegas médicos para que a su vez ellos mismos puedan extendérselos a sus pacientes, conocidos y a toda persona que lo solicite y necesite.
Esta plandemia aparenta estar acabando, enfriando y agotando. Nada más lejano que eso. Ya se está comenzando a anunciar que pronto vendrá otra pandemia y, esta vez, esta otra será mucho peor que la actual.
Alerta: ¡Despierta, nos están distrayendo!
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Lo que en realidad va a sucedes es el ceder aún más nuestras libertades, soberanías, autonomías, garantías, derechos personales, individuales, naturales, humanos y constitucionales en pos de “defender los intereses de un bien mayor, un bien general, un bien global”. De esto se trata la agenda 2020 y 2030, de imponer una nueva normalidad bajo la excusa de defendernos de un enemigo y una amenaza global, de esto se trata la imposición de este Nuevo Orden Mundial.
Debemos comprender que este enemigo supra nacional se alimenta y nutre de nuestras propias carencias y miserias personales. Y lamentablemente les hemos dado de comer hasta el hartazgo.
De manera inteligentemente unida, comencemos a trabajar realmente en serio por nuestra salvación y en pos de proteger nuestras vidas, derechos, libertades y, principalmente por la de nuestros hijos y nuevas generaciones. Dejemos de alimentarlos alimentando nuestros defectos. Comencemos a alimentar y potenciar nuestras virtudes y bondades.
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