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Барановирус, лженаучная утверждалка и завершающая фаза третьей мировой войны
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67 views • September 12, 2020
Baranovirus, a pseudoscientific affirmative and the final phase of World War III
ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!! Забыл добавить в ролик факт, подтвердить который могут многочисленные живые свидетели, в том числе и я. Кроме того, это было даже в официальной советской статистике. Через некоторое время после того, как началось активное применение на полях Молдавии ДДТ и прочей гадости, когда уже подросло до школьного возраста поколение родившихся после этого детей, число вспомогательных школ для слабоумных в Молдавии увеличилось более чем в 10 раз по сравнению с периодом до этой ХИМИЧЕСКОЙ АТАКИ!!!
Прочитать это можно здесь: https://programs.gq/songs/war.php
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Наступление барановирусного фашизма основано на ранее проведенной титанической работе по искусственной деградации общества, вплоть до его массовой дебилизации.
При этом уже можно оспаривать тот факт, что слабоумие, или олигофрения, имеет органическую природу, как это считалось ранее.
Носители барановируса проявляют все клинические признаки дебилизма, при этом не проводились исследования на предмет того, а как влияет искусственное массовое отравление продуктов питания и чрезмерное электромагнитное излучение на ту же органику мозга.
Кстати, еще в середине 20-го века проводились серьезные исследования, в итоге утверждавшие, что уничтожать вредителей на полях можно очагово, и только в местах и в моменты массового скопления насекомых для размножения, и на порядки меньшими дозами. Но цель не насекомые, а люди, поэтому надо травить все живое на полях лошадиными дозами. Это сугубо военная тактика "бить по площадям".
И это все сделано нелюдью, организовавшей первую и вторую мировые войны. При этом громадные запасы боевых отравляющих веществ, оставшиеся после этих войн, были переработаны в то, что сейчас называют пестицидами. Они, как и псевдомедицина, любят придумывать мудреные названия для того, чтобы отвлечь от сути. Суть - это яды, боевые отравляющие вещества. И эти боевые отравляющие вещества повсеместно десятилетиями сбрасываются на поля.
Если положить пластинки двух разных металлов друг на друга, то через год на границах соприкосновения получится сплав этих металлов. Если опрыскивать нежные, тонкие, все в порах, поверхности фруктов несколько раз в год боевыми отравляющими веществами, то весь фрукт будет отравлен, а не только кожица.
Так что с массовой дебилизацией населения началась третья мировая война. Кроме зомбирования и оболванивания так называемым образованием и пропагандой, она проводится и с помощью самого настоящего химического оружия, а сейчас и электромагнитного оружия в виде пресловутого 5G. Барановирусный фашизм по замыслу его организаторов является её завершающей фазой.
У меня есть книга, размещенная в интернете с конца 1999 года, а затем в течение еще нескольких лет дополняемая, вплоть до 2008 года. Читать её сейчас невозможно, так как там широко использовались флеш-анимации, убитые сейчас диктатом корпораций. Поэтому ссылку на неё не даю. В книге, кроме всего прочего говорилось, что дуракам достаточно сказать "наукой доказано", и можно считать что очередная наглая ложь успешно втюхана. Я там далее иронизировал, что скоро её заменит лженаучная утверждалка, то есть что скоро и доказывать ничего будет не нужно, а будет достаточно что-то там утверждать, предварительно навесив на себя какие-то там побрякушки в виде так называемых научных регалий. Не говоря уже о том что в книге, кроме анализа многих геополитических и прочих проблем, был проведен и детальный анализ лженаучной доказывалки. Вплоть до выводов о том, что и науки как таковой по сути нет, а есть лишь лженаука, основной задачей которой является массовая манипуляция сознанием людей. Барановирус подтверждает такие выводы.
Так вот, барановирус это грязной смрадной воды утверждалка. Тупая наглая утверждалка, на которую может повестись только клинический дебил.
Не было проведено крупномасштабных исследований под электронным микроскопом с образцами, например, легочной жидкости, взятыми, скажем, хотя бы у тысячи пациентов, с соответствующими множественными фотографиями, сделанными под электронным микроскопом, чтобы можно было, изучив частицы на фотографиях, убедиться, что все они принадлежат к одному и тому же уникальному вирусу, никогда прежде не наблюдавшемуся.
То, же что декларируется как исследования, что-то там барновирусное нашедшие - это уже из области шаманства в узком кругу посвященных, так как шаги, которые они предпринимают, процедуры, которые они выполняют, никогда не фиксируются на видео и аудио, не ведутся текстовые протоколы, шаг за шагом. По-настоящему независимых наблюдателей в качестве свидетелей нет. Как будто лаборатория - святая святых, и туда допускаются только верные посвященные.
ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!! Забыл добавить в ролик факт, подтвердить который могут многочисленные живые свидетели, в том числе и я. Кроме того, это было даже в официальной советской статистике. Через некоторое время после того, как началось активное применение на полях Молдавии ДДТ и прочей гадости, когда уже подросло до школьного возраста поколение родившихся после этого детей, число вспомогательных школ для слабоумных в Молдавии увеличилось более чем в 10 раз по сравнению с периодом до этой ХИМИЧЕСКОЙ АТАКИ!!!
Прочитать это можно здесь: https://programs.gq/songs/war.php
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Наступление барановирусного фашизма основано на ранее проведенной титанической работе по искусственной деградации общества, вплоть до его массовой дебилизации.
При этом уже можно оспаривать тот факт, что слабоумие, или олигофрения, имеет органическую природу, как это считалось ранее.
Носители барановируса проявляют все клинические признаки дебилизма, при этом не проводились исследования на предмет того, а как влияет искусственное массовое отравление продуктов питания и чрезмерное электромагнитное излучение на ту же органику мозга.
Кстати, еще в середине 20-го века проводились серьезные исследования, в итоге утверждавшие, что уничтожать вредителей на полях можно очагово, и только в местах и в моменты массового скопления насекомых для размножения, и на порядки меньшими дозами. Но цель не насекомые, а люди, поэтому надо травить все живое на полях лошадиными дозами. Это сугубо военная тактика "бить по площадям".
И это все сделано нелюдью, организовавшей первую и вторую мировые войны. При этом громадные запасы боевых отравляющих веществ, оставшиеся после этих войн, были переработаны в то, что сейчас называют пестицидами. Они, как и псевдомедицина, любят придумывать мудреные названия для того, чтобы отвлечь от сути. Суть - это яды, боевые отравляющие вещества. И эти боевые отравляющие вещества повсеместно десятилетиями сбрасываются на поля.
Если положить пластинки двух разных металлов друг на друга, то через год на границах соприкосновения получится сплав этих металлов. Если опрыскивать нежные, тонкие, все в порах, поверхности фруктов несколько раз в год боевыми отравляющими веществами, то весь фрукт будет отравлен, а не только кожица.
Так что с массовой дебилизацией населения началась третья мировая война. Кроме зомбирования и оболванивания так называемым образованием и пропагандой, она проводится и с помощью самого настоящего химического оружия, а сейчас и электромагнитного оружия в виде пресловутого 5G. Барановирусный фашизм по замыслу его организаторов является её завершающей фазой.
У меня есть книга, размещенная в интернете с конца 1999 года, а затем в течение еще нескольких лет дополняемая, вплоть до 2008 года. Читать её сейчас невозможно, так как там широко использовались флеш-анимации, убитые сейчас диктатом корпораций. Поэтому ссылку на неё не даю. В книге, кроме всего прочего говорилось, что дуракам достаточно сказать "наукой доказано", и можно считать что очередная наглая ложь успешно втюхана. Я там далее иронизировал, что скоро её заменит лженаучная утверждалка, то есть что скоро и доказывать ничего будет не нужно, а будет достаточно что-то там утверждать, предварительно навесив на себя какие-то там побрякушки в виде так называемых научных регалий. Не говоря уже о том что в книге, кроме анализа многих геополитических и прочих проблем, был проведен и детальный анализ лженаучной доказывалки. Вплоть до выводов о том, что и науки как таковой по сути нет, а есть лишь лженаука, основной задачей которой является массовая манипуляция сознанием людей. Барановирус подтверждает такие выводы.
Так вот, барановирус это грязной смрадной воды утверждалка. Тупая наглая утверждалка, на которую может повестись только клинический дебил.
Не было проведено крупномасштабных исследований под электронным микроскопом с образцами, например, легочной жидкости, взятыми, скажем, хотя бы у тысячи пациентов, с соответствующими множественными фотографиями, сделанными под электронным микроскопом, чтобы можно было, изучив частицы на фотографиях, убедиться, что все они принадлежат к одному и тому же уникальному вирусу, никогда прежде не наблюдавшемуся.
То, же что декларируется как исследования, что-то там барновирусное нашедшие - это уже из области шаманства в узком кругу посвященных, так как шаги, которые они предпринимают, процедуры, которые они выполняют, никогда не фиксируются на видео и аудио, не ведутся текстовые протоколы, шаг за шагом. По-настоящему независимых наблюдателей в качестве свидетелей нет. Как будто лаборатория - святая святых, и туда допускаются только верные посвященные.
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