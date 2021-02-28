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תשמע ותהיה חופשי משד הפחד | פנים אל פנים עם אלישע אליהו mirrored
Yahsladyinred - Apostle Elisheva Eliyahu
Yahsladyinred - Apostle Elisheva Eliyahu
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20 views • February 28, 2021
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שבת שלום לקהילת הרוח האדירה! היקרה והאהובה וברוכים הבאים למי שמבקר! כאן בפעם הראשון .אני רוצה לדבר אל קהילת הרוח האדירה

זכרו זאת אני רוצה לומר גם כן, פחד הוא ההפך מאמונה ואמונה היא הדרך היחידה: שדרכה תגיעו לגן עדן אמונה שהדם של י'הוּשׁוּעַ המשיח יכול לשטוף כל חטא, כשאתם אומר אתה מצטערים בפניו כשאתם מתוודאים על חטאיכם —בצר גדול—, אתם מבקשים מחילה ואתם מאמינים באמונה שהוא יעזור לכם להתגבר על מקום .בו אתם חלשים עם החטא! תאמינו! זה המטפל היחיד בגן עדן? אתם יודעים את זה שום דבר בעולם הזה .יכול להביא אתכם לגן עדן למעט אמונה בלי אמונה, בלתי אפשרי לרצות את .אבינו שבשמיים, אבא יהוה, אז אתם חייבים להשתמש באמונה הזאת עכשיו

https://amightywind.com/en/contact.html
Keywords
heavenhellholy biblerepentancethe book of revelationthe holy scripturesyahs divine judgment
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