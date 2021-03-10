Ένα βίντεο αποκάλυψη, ποιοι κ γιατί θέλουν τους νεκρούς του κορονοϊού ενώ υπάρχει ίαση ;

Ένα βίντεο που πρέπει να δειτε όλοι !



-Γιατί στέρησαν από τον κόσμο την ίαση από τα συμπτώματα του ιού ;



-Γιατί επέτρεψαν να πεθαίνει κόσμος ενώ υπήρχε αποδεδειγμένη λύση κατά του ιού ;



-Γιατί ΜΜΕ κ κυβερνήσεις σιώπησαν κ φίμωσαν προκλητικά κάθε κίνηση να ενημερωθεί ο κόσμος για αυτό ?



-Γιατί η ιατρική κοινότητα κ ο ΠΟΥ συνέργησαν κ συνεχίζουν να το κάνουν, σε αυτήν την εγκληματική Συνομωσία ?



-Ποιοι κερδίζουν από τους εκατομμύρια προσβεβλημένους ώστε να μην επιτρέπουν την απόλυτη ίαση των ασθενών ?