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Ένα βίντεο αποκάλυψη, ποιοι κ γιατί θέλουν τους νεκρούς του κορονοϊού ενώ υπάρχει ίαση ;
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223 views • March 10, 2021
Ένα βίντεο που πρέπει να δειτε όλοι !
-Γιατί στέρησαν από τον κόσμο την ίαση από τα συμπτώματα του ιού ;
-Γιατί επέτρεψαν να πεθαίνει κόσμος ενώ υπήρχε αποδεδειγμένη λύση κατά του ιού ;
-Γιατί ΜΜΕ κ κυβερνήσεις σιώπησαν κ φίμωσαν προκλητικά κάθε κίνηση να ενημερωθεί ο κόσμος για αυτό ?
-Γιατί η ιατρική κοινότητα κ ο ΠΟΥ συνέργησαν κ συνεχίζουν να το κάνουν, σε αυτήν την εγκληματική Συνομωσία ?
-Ποιοι κερδίζουν από τους εκατομμύρια προσβεβλημένους ώστε να μην επιτρέπουν την απόλυτη ίαση των ασθενών ?
-Γιατί στέρησαν από τον κόσμο την ίαση από τα συμπτώματα του ιού ;
-Γιατί επέτρεψαν να πεθαίνει κόσμος ενώ υπήρχε αποδεδειγμένη λύση κατά του ιού ;
-Γιατί ΜΜΕ κ κυβερνήσεις σιώπησαν κ φίμωσαν προκλητικά κάθε κίνηση να ενημερωθεί ο κόσμος για αυτό ?
-Γιατί η ιατρική κοινότητα κ ο ΠΟΥ συνέργησαν κ συνεχίζουν να το κάνουν, σε αυτήν την εγκληματική Συνομωσία ?
-Ποιοι κερδίζουν από τους εκατομμύρια προσβεβλημένους ώστε να μην επιτρέπουν την απόλυτη ίαση των ασθενών ?
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