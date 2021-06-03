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Michael Yeadon – Hela intervjun – [SVENSK UNDERTEXT]
LegeNet
LegeNet
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274 views • June 07, 2021
Utlagd / översatt June 3rd, 2021 (2021-06-03T15:50:42.000Z) av @handersson på https://odysee.com/@handersson:8/m-y-svensk-undertext:4 men här nedslimmad från 1.3 GiB filstorlek till 324 MiB filstorlek på den fil som laddats upp, för att spela lättare för dem med mindre optimal datahastighet på Internet. Kan inte svara för slutgiltig filstorlek eftersom videositen också gör en egen så kallad 'transcoding', men mindre in ger vanligtvis mindre ut.

Beskrivning, @handersson June 3rd, 2021:

⁣⁣⁣Intervju med Michael Yeadon, som arbetat 32 år i läkemedelsbranschen och bl.a. varit vice VD och chefsforskare på Pfizer, där han arbetade i 16 år. Han redogör för sin ståndpunkt om pandemin, vaccinet, frågan om virusvarianter, påfyllnadsvaccin och inskränkningarna i våra medborgerliga fri- och rättigheter. Detta är en vädjan från honom till världen om att vakna och agera innan tiden runnit ut.


04:24 - Hur man räknar dödsfall

05:02 - Nedstängningar (Lockdown)

07:05 - Asymtomatisk smittspridning

08:12 - PCR-test

10:55 - Forskare vågar inte säga något

14:34 - Nedstängning/lockdown

17:29 - Mindre farligt än influensa, för de allra flesta

18:08 - Hur du kan veta att jag är ärlig och uppriktig

20:27 - Pengar styr forskningen

25:01 - Antikroppar och T-celler

29:37 - Hur farligt är viruset?

31:30 - Flesta åtgärderna onödiga

31:55 - Alternativa mediciner mot Covid-19

32:52 - Virusvarianter/mutationer

35:56 - Varför tillverkas "påfyllnadsvacciner"?

38:34 - Den som haft smittan är immun

39:47 - Vaccinpass - slutet på friheten

46:50 - Hur nå ut med informationen?

50:31 - Samma resultat oavsett åtgärder (exempel: USA och Europa)

51:39 - Nöd-godkända vaccin och medicinskt experiment

54:44 - Det är dags att säga NEJ

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full interviewtotalitarianismmichael yeadon
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