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Michael Yeadon – Hela intervjun – [SVENSK UNDERTEXT]
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274 views • June 07, 2021
Utlagd / översatt June 3rd, 2021 (2021-06-03T15:50:42.000Z) av @handersson på https://odysee.com/@handersson:8/m-y-svensk-undertext:4 men här nedslimmad från 1.3 GiB filstorlek till 324 MiB filstorlek på den fil som laddats upp, för att spela lättare för dem med mindre optimal datahastighet på Internet. Kan inte svara för slutgiltig filstorlek eftersom videositen också gör en egen så kallad 'transcoding', men mindre in ger vanligtvis mindre ut.
Beskrivning, @handersson June 3rd, 2021:
Intervju med Michael Yeadon, som arbetat 32 år i läkemedelsbranschen och bl.a. varit vice VD och chefsforskare på Pfizer, där han arbetade i 16 år. Han redogör för sin ståndpunkt om pandemin, vaccinet, frågan om virusvarianter, påfyllnadsvaccin och inskränkningarna i våra medborgerliga fri- och rättigheter. Detta är en vädjan från honom till världen om att vakna och agera innan tiden runnit ut.
04:24 - Hur man räknar dödsfall
05:02 - Nedstängningar (Lockdown)
07:05 - Asymtomatisk smittspridning
08:12 - PCR-test
10:55 - Forskare vågar inte säga något
14:34 - Nedstängning/lockdown
17:29 - Mindre farligt än influensa, för de allra flesta
18:08 - Hur du kan veta att jag är ärlig och uppriktig
20:27 - Pengar styr forskningen
25:01 - Antikroppar och T-celler
29:37 - Hur farligt är viruset?
31:30 - Flesta åtgärderna onödiga
31:55 - Alternativa mediciner mot Covid-19
32:52 - Virusvarianter/mutationer
35:56 - Varför tillverkas "påfyllnadsvacciner"?
38:34 - Den som haft smittan är immun
39:47 - Vaccinpass - slutet på friheten
46:50 - Hur nå ut med informationen?
50:31 - Samma resultat oavsett åtgärder (exempel: USA och Europa)
51:39 - Nöd-godkända vaccin och medicinskt experiment
54:44 - Det är dags att säga NEJ
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Beskrivning, @handersson June 3rd, 2021:
Intervju med Michael Yeadon, som arbetat 32 år i läkemedelsbranschen och bl.a. varit vice VD och chefsforskare på Pfizer, där han arbetade i 16 år. Han redogör för sin ståndpunkt om pandemin, vaccinet, frågan om virusvarianter, påfyllnadsvaccin och inskränkningarna i våra medborgerliga fri- och rättigheter. Detta är en vädjan från honom till världen om att vakna och agera innan tiden runnit ut.
04:24 - Hur man räknar dödsfall
05:02 - Nedstängningar (Lockdown)
07:05 - Asymtomatisk smittspridning
08:12 - PCR-test
10:55 - Forskare vågar inte säga något
14:34 - Nedstängning/lockdown
17:29 - Mindre farligt än influensa, för de allra flesta
18:08 - Hur du kan veta att jag är ärlig och uppriktig
20:27 - Pengar styr forskningen
25:01 - Antikroppar och T-celler
29:37 - Hur farligt är viruset?
31:30 - Flesta åtgärderna onödiga
31:55 - Alternativa mediciner mot Covid-19
32:52 - Virusvarianter/mutationer
35:56 - Varför tillverkas "påfyllnadsvacciner"?
38:34 - Den som haft smittan är immun
39:47 - Vaccinpass - slutet på friheten
46:50 - Hur nå ut med informationen?
50:31 - Samma resultat oavsett åtgärder (exempel: USA och Europa)
51:39 - Nöd-godkända vaccin och medicinskt experiment
54:44 - Det är dags att säga NEJ
Donera gärna till projektet. Ditt bidrag gör skillnad.
https://planetlockdownfilm.com/donate/
Prenumerera på e-postlistan för info om filmen och intervjuer:
https://planetlockdownfilm.com/lists/?p=subscribe
Se fler fullständiga intervjuer och håll dig informerad!
https://planetlockdownfilm.com/full-interviews/
Dela och håll till godo! 🙏🌿🕊
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