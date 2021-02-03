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Билл Гейтс "Как уменьшить численность населения планеты"
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158 views • February 03, 2021
Вакцина для сокращения населения планеты и благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Отрывок видеозаписи с переводом на русский язык из выступления Билла Гейтса на конференции ТЭД (TED conference) в феврале 2010 года, где он признаёт необходимость применения вакцинации для уменьшения населения планеты на 10-15%.
Официальный сайт TED conference и полное выступление Билла Гейтса: http://www.ted.com/talks/bill_gates.html (по ссылке вы можете прочитать всю его речь с переводом в том числе и на русский язык).
Билл Гейтс является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation) - http://www.gatesfoundation.org , который вакцинирует детей в странах третьего мира (в Азии и Африке). Если учитывать его выступление, то получается что этот фонд убивает детей или делает их бесплодными?
В январе 2020 года фонд Билла и Мелинды Гейтс анонсировал пожертвование в размере 10 млн долларов на борьбу с COVID-19. В феврале 2020 фонд объявил о повышении этой суммы до 100 млн долларов. Около 20 млн долларов из той суммы должны пойти на выявление заболевания, а также изоляцию и уход за зараженными, еще 20 млн должны быть направлены органам здравоохранения стран южной Азии и Африки для развития центров неотложной помощи и мер по надзору за больными. Оставшиеся 60 млн планируется направить на создание вакцины.
Фонд основан в Сиэтле, штат Вашингтон и находится под контролем трех его попечителей: Билла и Мелинды Гейтс и Уоррена Баффета. Его масштаб и то, как он стремится применять бизнес-методы к пожертвованиям, делают его одним из лидеров венчурной филантропии. За свою благотворительную деятельность Билл и Мелинда Гейтс (а также музыкант Боно) в 2005 году были признаны людьми года по версии журнала Time. В 2007 году его основатели были признаны вторыми самыми щедрыми филантропами в США, а Уоррен Баффет первым.
В 2009 году авторитетный медицинский журнал The Lancet выступил с критикой фонда, упрекая его в отсутствии достаточного внимания к реальным нуждам здравоохранения, а также недостаточной прозрачности ассигнований организации. Другие замечания в адрес фонда касались его ориентированности на краткосрочную перспективу и увеличения зависимости бедных стран от Запада.
Также фонд инвестирует активы, которые он еще не распределил, исключительно по принципу максимизации прибыли от вложенных средств. В результате в число проинвестированных вошли компании, которые были подвергнуты критике за увеличения уровня бедности в тех же самых развивающихся странах, в которых фонд пытается уменьшить бедность. К ним относятся компании, которые сильно загрязняют среду и фармацевтические компании, которые не продают медикаменты в развивающихся странах. В ответ на критику прессы фонд в 2007 году объявил, что сделает аудит своих инвестиций для оценки социальной ответственности, но впоследствии аудит был отменён.
Программы Гейтса по реформированию государственных школ попали под критику работников образования, родителей и исследователей продвижения реформ, которые считают их подрывом государственного образования. Реформы включают закрытие местных школ в пользу негосударственных учебных заведений, использование стандартизированных тестов для оценки учеников, учителей и школы, и оплату труда учителей на основе тестов. Критики также считают, что Гейтс оказывает слишком большое влияние на государственную политику в области образования, не будучи подотчётным избирателям и налогоплательщикам.
В июне 2010 года Уоррен Баффет сделал самое крупное в истории США пожертвование на сумму 37 млрд долларов. По состоянию на 16 мая 2013 года Билл Гейтс пожертвовал в фонд 28 млрд долларов. По состоянию на 31 декабря 2017 года вклад фонда составлял 50,7 млрд долларов США.
По состоянию на конец 2016 года Билл Гейтс передал на благотворительные цели более 31 млрд долларов личных денежных средств.
Отрывок видеозаписи с переводом на русский язык из выступления Билла Гейтса на конференции ТЭД (TED conference) в феврале 2010 года, где он признаёт необходимость применения вакцинации для уменьшения населения планеты на 10-15%.
Официальный сайт TED conference и полное выступление Билла Гейтса: http://www.ted.com/talks/bill_gates.html (по ссылке вы можете прочитать всю его речь с переводом в том числе и на русский язык).
Билл Гейтс является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation) - http://www.gatesfoundation.org , который вакцинирует детей в странах третьего мира (в Азии и Африке). Если учитывать его выступление, то получается что этот фонд убивает детей или делает их бесплодными?
В январе 2020 года фонд Билла и Мелинды Гейтс анонсировал пожертвование в размере 10 млн долларов на борьбу с COVID-19. В феврале 2020 фонд объявил о повышении этой суммы до 100 млн долларов. Около 20 млн долларов из той суммы должны пойти на выявление заболевания, а также изоляцию и уход за зараженными, еще 20 млн должны быть направлены органам здравоохранения стран южной Азии и Африки для развития центров неотложной помощи и мер по надзору за больными. Оставшиеся 60 млн планируется направить на создание вакцины.
Фонд основан в Сиэтле, штат Вашингтон и находится под контролем трех его попечителей: Билла и Мелинды Гейтс и Уоррена Баффета. Его масштаб и то, как он стремится применять бизнес-методы к пожертвованиям, делают его одним из лидеров венчурной филантропии. За свою благотворительную деятельность Билл и Мелинда Гейтс (а также музыкант Боно) в 2005 году были признаны людьми года по версии журнала Time. В 2007 году его основатели были признаны вторыми самыми щедрыми филантропами в США, а Уоррен Баффет первым.
В 2009 году авторитетный медицинский журнал The Lancet выступил с критикой фонда, упрекая его в отсутствии достаточного внимания к реальным нуждам здравоохранения, а также недостаточной прозрачности ассигнований организации. Другие замечания в адрес фонда касались его ориентированности на краткосрочную перспективу и увеличения зависимости бедных стран от Запада.
Также фонд инвестирует активы, которые он еще не распределил, исключительно по принципу максимизации прибыли от вложенных средств. В результате в число проинвестированных вошли компании, которые были подвергнуты критике за увеличения уровня бедности в тех же самых развивающихся странах, в которых фонд пытается уменьшить бедность. К ним относятся компании, которые сильно загрязняют среду и фармацевтические компании, которые не продают медикаменты в развивающихся странах. В ответ на критику прессы фонд в 2007 году объявил, что сделает аудит своих инвестиций для оценки социальной ответственности, но впоследствии аудит был отменён.
Программы Гейтса по реформированию государственных школ попали под критику работников образования, родителей и исследователей продвижения реформ, которые считают их подрывом государственного образования. Реформы включают закрытие местных школ в пользу негосударственных учебных заведений, использование стандартизированных тестов для оценки учеников, учителей и школы, и оплату труда учителей на основе тестов. Критики также считают, что Гейтс оказывает слишком большое влияние на государственную политику в области образования, не будучи подотчётным избирателям и налогоплательщикам.
В июне 2010 года Уоррен Баффет сделал самое крупное в истории США пожертвование на сумму 37 млрд долларов. По состоянию на 16 мая 2013 года Билл Гейтс пожертвовал в фонд 28 млрд долларов. По состоянию на 31 декабря 2017 года вклад фонда составлял 50,7 млрд долларов США.
По состоянию на конец 2016 года Билл Гейтс передал на благотворительные цели более 31 млрд долларов личных денежных средств.
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