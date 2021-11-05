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КЛЕЙМО ЗА НАДМЕННОСТЬ СЕРДЦА! Клеймо и начертание зверя (Ис 3:16, Откр 13:16). Печать и знак Бога (Откр 9:4, Иез 9:4)
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2212 views • November 05, 2021
См. документ "Клеймо и начертание зверя. Знак и печать Бога" по ссылкам:
pdf https://cloud.mail.ru/public/Dumk/V4wDL8Y4y
doc https://cloud.mail.ru/public/Txbm/hHo1REogR
Ccылки на материалы Лиланда Джонса (Leeland Jones), с которым меня Господь познакомил через два сна ДО того, как вывел на его ютуб-канал
Его каналы на YouTube, Vimeo и Bitchute
https://www.youtube.com/channel/UCDmVnFwzPMa8w2JhQaPfe9w
https://vimeo.com/user156722907
https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Сайт с его бесплатными материалами: https://leelandjones.com/
Схемы с календарями Лиланда: https://drive.google.com/drive/folders/10PyTdVzyUI8WeclwjfMwaNAsGwLDaFgz
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Мои видео здесь, на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Ссылка на мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba
Бастион: https://bastyon.com/luch_neba
Ccылки на материалы Лиланда Джонса (Leeland Jones), с которым меня Господь познакомил через два сна ДО того, как вывел на его ютуб-канал:
https://www.youtube.com/watch?v=RX9vjv2evGY&;;list=PLXqaGD7sX9ga0QD1Zvik665gC98BKL9Q6&index=1
Blog: https://dontspeaknews.com/leeland-jones-videos-and-blog/
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Odysee: https://odysee.com/@leelandj:b
13 Восстал Господь на суд — и стоит, чтобы судить народы. ...
16 И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны ...
23 И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос — плешь, и вместо широкой епанчи — узкое вретище, вместо красоты — клеймо.
Исаия 3 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/23/3/#23
Кому и за что Господь предрекает получение КЛЕЙМА. Рассматриваю взаимосвязанные отрывки из Библии о КЛЕЙМЕ (Ис 3:16) и НАЧЕРТАНИИ ЗВЕРЯ (Откр 13:16) и их противоположностях: ЗНАКЕ (Иез 9:4) и ПЕЧАТИ Бога (Откр 9:4).
Слово “надменность” в Ис 3:16 в оригинале 1361. gabahh, и, кроме, значений быть высоким, гордиться и надмеваться, имеет основное значение “саранча”! Получается, что быть надменным означает быть саранчой по духу (вести себя, как саранча). И в Откр 9:2-10 тех, кто имеет надменное сердце, Бог предаёт мучению саранчи.
Значение слов "клеймо" в Ис 3:16 и “начертание” из Откр 13:16 сходны (клеймо, знак, торговая марка) Аналогично тому, как в Ис 3:23 именно Господь допускает поставление клейма, в 9-й главе Откровения именно Господь допускает саранче жалить людей, не имеющих Его печати.
В Иез 9:4 Господь помечает кающихся людей особым знаком защиты, который исключает их от поражения – аналогичный принцип описывается в Откр 9:4.
21 августа 2019 г. Дональд Трамп объявил себя избранным:
https://www.youtube.com/watch?v=JgwalqjF5nw
https://www.youtube.com/watch?v=LaMxO9Dp9u4
https://www.youtube.com/watch?v=lzlxrPC_E_U
https://www.youtube.com/watch?v=LaMxO9Dp9u4
Дональд Трамп процитировал в своём Твиттере слова телеведущего Wayne Allyn Root о том, что он (то есть Дональд Трамп) “хорош для всех” и “евреи любят его как второе пришествие Бога” - что показывает то, что американскому президенту нравится, кем его считают:
https://www.realclearpolitics.com/video/2019/08/21/wayne_allyn_root_trump_the_greatest_president_for_israel_jews_love_him_like_he_is_the_king_of_israel.html
https://www.vanityfair.com/news/2019/08/donald-trump-king-of-israel
pdf https://cloud.mail.ru/public/Dumk/V4wDL8Y4y
doc https://cloud.mail.ru/public/Txbm/hHo1REogR
Ccылки на материалы Лиланда Джонса (Leeland Jones), с которым меня Господь познакомил через два сна ДО того, как вывел на его ютуб-канал
Его каналы на YouTube, Vimeo и Bitchute
https://www.youtube.com/channel/UCDmVnFwzPMa8w2JhQaPfe9w
https://vimeo.com/user156722907
https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Сайт с его бесплатными материалами: https://leelandjones.com/
Схемы с календарями Лиланда: https://drive.google.com/drive/folders/10PyTdVzyUI8WeclwjfMwaNAsGwLDaFgz
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Мои видео здесь, на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Ссылка на мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba
Бастион: https://bastyon.com/luch_neba
Ccылки на материалы Лиланда Джонса (Leeland Jones), с которым меня Господь познакомил через два сна ДО того, как вывел на его ютуб-канал:
https://www.youtube.com/watch?v=RX9vjv2evGY&;;list=PLXqaGD7sX9ga0QD1Zvik665gC98BKL9Q6&index=1
Blog: https://dontspeaknews.com/leeland-jones-videos-and-blog/
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Odysee: https://odysee.com/@leelandj:b
13 Восстал Господь на суд — и стоит, чтобы судить народы. ...
16 И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны ...
23 И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос — плешь, и вместо широкой епанчи — узкое вретище, вместо красоты — клеймо.
Исаия 3 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/23/3/#23
Кому и за что Господь предрекает получение КЛЕЙМА. Рассматриваю взаимосвязанные отрывки из Библии о КЛЕЙМЕ (Ис 3:16) и НАЧЕРТАНИИ ЗВЕРЯ (Откр 13:16) и их противоположностях: ЗНАКЕ (Иез 9:4) и ПЕЧАТИ Бога (Откр 9:4).
Слово “надменность” в Ис 3:16 в оригинале 1361. gabahh, и, кроме, значений быть высоким, гордиться и надмеваться, имеет основное значение “саранча”! Получается, что быть надменным означает быть саранчой по духу (вести себя, как саранча). И в Откр 9:2-10 тех, кто имеет надменное сердце, Бог предаёт мучению саранчи.
Значение слов "клеймо" в Ис 3:16 и “начертание” из Откр 13:16 сходны (клеймо, знак, торговая марка) Аналогично тому, как в Ис 3:23 именно Господь допускает поставление клейма, в 9-й главе Откровения именно Господь допускает саранче жалить людей, не имеющих Его печати.
В Иез 9:4 Господь помечает кающихся людей особым знаком защиты, который исключает их от поражения – аналогичный принцип описывается в Откр 9:4.
21 августа 2019 г. Дональд Трамп объявил себя избранным:
https://www.youtube.com/watch?v=JgwalqjF5nw
https://www.youtube.com/watch?v=LaMxO9Dp9u4
https://www.youtube.com/watch?v=lzlxrPC_E_U
https://www.youtube.com/watch?v=LaMxO9Dp9u4
Дональд Трамп процитировал в своём Твиттере слова телеведущего Wayne Allyn Root о том, что он (то есть Дональд Трамп) “хорош для всех” и “евреи любят его как второе пришествие Бога” - что показывает то, что американскому президенту нравится, кем его считают:
https://www.realclearpolitics.com/video/2019/08/21/wayne_allyn_root_trump_the_greatest_president_for_israel_jews_love_him_like_he_is_the_king_of_israel.html
https://www.vanityfair.com/news/2019/08/donald-trump-king-of-israel
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