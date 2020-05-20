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Robert Fitzgerald Kennedy Jr Les vaccins sont à l'origine d'une énorme épidémie de maladie chronique
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3 views • May 20, 2020
Import YT 16 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=hQAD_mMICI4&feature=youtu.be
Chaîne YT Jean Révèle : https://www.youtube.com/channel/UCPS0gpiKhFsT8kRnh2HjjBQ
Fraudes, falsifications, corruptions, mensonges, meurtres - Robert Fitzgerald Kennedy Jr. brise le silence et dénonce l'escroquerie des vaccins de l'industrie criminelle pharmaceutique.
Les vaccins sont à l'origine d'une énorme épidémie de maladie chronique.
L'industrie pharmaceutique a fraudé les autorités, falsifié la science, corrompu des médecins, menti à la population et tué de nombreuses personnes.
Chaîne YT Jean Révèle : https://www.youtube.com/channel/UCPS0gpiKhFsT8kRnh2HjjBQ
Fraudes, falsifications, corruptions, mensonges, meurtres - Robert Fitzgerald Kennedy Jr. brise le silence et dénonce l'escroquerie des vaccins de l'industrie criminelle pharmaceutique.
Les vaccins sont à l'origine d'une énorme épidémie de maladie chronique.
L'industrie pharmaceutique a fraudé les autorités, falsifié la science, corrompu des médecins, menti à la population et tué de nombreuses personnes.
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