© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Список вопросов:
00:00 — Вступление.
00:19 — Есть ли риск получить «метку Зверя» (чипирование) через новомодные процедуры, например, ботокс?
03:05 — Вопрос об «Иерархии Любви».
03:37 — Матерь Мира, как Ты Относишься к картинам и портретам, которые были созданы, точнее, вычислены ИИ?
05:35 — Возможно ли, что сама планета и Вселенная разрушит технику Сил Тьмы?
07:08 — Предсказывалось, что из всех трёх, две битвы против тёмных будут словно бы проиграны. В чём будет состоять этот как бы проигрыш?
07:42 — О Картине «Ментальный Союз, или готовность №1».
08:42 — Вопрос о Словах из Поэзии Виктории ПреобРАженской: «...а самый последний возпринят, как Высший Сиятельный Свет!»?
09:40 — Мама, Ты Обучаешь нас, РАзкрывая Знания для 6 и 7 уровня Космического сознания. Но разве можно его развить сейчас в данное время, следуя Твоему Учению?
10:38 — Зависит ли пробуждение или осознанность сознания человеков от земного места Пребывания Матери Мира?
11:21 — Что такое «сверхкосмическое сознание»? Что есть сверх Космоса?
12:22 — О Картине «Мессия».
12:48 — Как правильно держать руки при произношении мантры "Ом"?
13:13 — Вопрос о Схемах из «Науке о Свете и Его Трансформации» (Том 1) стр. 128-130.
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 164.
Читает Автор.
___________________________________________
► Все Авторские Видео на Bastyon — https://bastyon.com/MDXCENTER
► Статьи, Учение, «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
(см. ОГЛАВЛЕНИЕ всех размещённых Материалов вверху в «Закреплённой публикации») — https://bastyon.com/KPTTVP
Видео на Ютуб — https://youtu.be/vDQacB0XHqs
__________________________________________
! Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION): https://bit.ly/3XRvfPj — скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылкам https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или
https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (270 МБ, дата обновления 2026.05.12). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)! Сайт содержит Всю необходимую Информацию для ПреобРАжения сознания и Спасения в Апокалиптический период «последнего времени».
Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.
Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-164
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos/all Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Каналы
https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
и
https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».