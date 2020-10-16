Διεθνής Μήνυση για το Σκάνδαλο του Κορωνοϊού από Γερμανούς Δικηγόρους Έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας...

Η κρίση του κορωνοϊού πρέπει να μετονομαστεί σε «Σκάνδαλο του Κορωνοϊού».

Ο κορυφαίος Γερμανός δικηγόρος Dr. Reiner Füllmich αναλύει την μήνυση που ετοίμασε η ομάδα νομικών στην οποία ανήκει ενάντια στους πρωταιτίους του συγκεκριμένου σκανδάλου. Αναλύει επίσης το πώς είναι έτοιμοι να παράσχουν πληροφορίες και υλικό σε νομικούς από άλλες χώρες που θα θελήσουν να προχωρήσουν σε παρόμοια μήνυση.

Επιγραμματικά, αναφέρεται ότι είναι:

• Η μεγαλύτερη περίπτωση αδικοπραξίας στην ιστορία.

• Το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκε ποτέ.

Στους υπεύθυνους πρέπει να ασκηθεί:

• Ποινική δίωξη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

• Μήνυση για αστικές ζημίες.

Θάνατοι

• Η θνησιμότητα του κορωνοϊού ισούται με την εποχική γρίπη.

• Το 94% των θανάτων στο Πέργαμο της Ιταλίας προκλήθηκε από τη μεταφορά ασθενών από τα νοσοκομεία σε γηροκομεία όπου μόλυναν ηλικιωμένους με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.

• Οι γιατροί και τα νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο πληρώθηκαν για να δηλώσουν νεκρούς ως θύματα του Covid-19.

• Οι αυτοψίες έδειξαν ότι σχεδόν όλοι οι θάνατοι οφείλονται σε σοβαρές προϋπάρχουσες καταστάσεις και σχεδόν όλοι οι θάνατοι ήταν πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι.

• Η Σουηδία (χωρίς λοκντάουν) και η Βρετανία (με αυστηρό λοκντάουν) έχουν συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τις ασθένειες και τη θνησιμότητα.

• Οι πολιτείες των ΗΠΑ με και χωρίς κλείδωμα έχουν συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τη νόσο και τη θνησιμότητα.

Υγεία

• Τα νοσοκομεία παραμένουν κενά και κάποια αντιμετωπίζουν πτώχευση.

• Οι πληθυσμοί έχουν διασταυρούμενη ανοσία Τ-λεμφοκυττάρων από προηγούμενα κύματα γρίπης.

• Η ανοσία της αγέλης χρειάζεται μόνο μόλυνση πληθυσμού κατά το 15-25% και έχει ήδη επιτευχθεί.

• Μόνο όταν ένα άτομο έχει συμπτώματα μπορεί μια λοίμωξη να μεταδοθεί.

Τεστ:

• Πολλοί επιστήμονες ονομάζουν την παρούσα πανδημία ως πανδημία τεστ PCR, όχι πανδημία κορωνοϊού.

• Απολύτως υγιή και μη μολυσματικά άτομα μπορεί να είναι θετικά.

• Η πιθανότητα ψευδώς θετικών είναι 89-94% ή σχεδόν βεβαιότητα.

• Ο καθηγητής Ντρόστεν ανέπτυξε το τεστ PCR του από έναν παλιό ιό SARS χωρίς ποτέ να έχει δει τον πραγματικό ιό από το Γιουχάν της Κίνας.

• Το τεστ PCR δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις λοιμώξεις.

• Τα τεστ PCR είναι άχρηστα για την ανίχνευση λοιμώξεων.

• Ένα θετικό τεστ PCR δεν σημαίνει ότι υπάρχει λοίμωξη ή ότι έχει βρεθεί άθικτος ιός.

• Η ενίσχυση δειγμάτων άνω των 35 κύκλων πολλαπλασιασμού είναι αναξιόπιστη, αλλά ο ΠΟΥ συνέστησε 45 κύκλους.

Αδικοπραξίες:

• Η γερμανική κυβέρνηση επέβαλε λοκντάουν, επέβαλε κοινωνικές αποστάσεις / μάσκα με βάση μία μόνο γνώμη, αυτή του Ντρόστεν.

• Το λοκντάουν επιβλήθηκε όταν ο ιός υποχωρούσε ήδη.

• Τα λοκντάουν βασίστηκαν σε ανύπαρκτες λοιμώξεις.

• Ο πρώην πρόεδρος του γερμανικού ομοσπονδιακού συνταγματικού δικαστηρίου αμφισβήτησε τη συνταγματικότητα των μέτρων κατά του κορωνοϊού.

• Ο πρώην δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου Λόρδος Sumption κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε πραγματική βάση για πανικό και νομική βάση για μέτρα κατά του κορωνοϊού.

• Το γερμανικό RKI συνέστησε να μην πραγματοποιούνται αυτοψίες.

• Τα μέτρα εναντίον του κορωνοϊού δεν έχουν επαρκή πραγματική ή νομική βάση, είναι αντισυνταγματικά και πρέπει να καταργηθούν αμέσως.

• Κανένας σοβαρός επιστήμονας δεν δίνει καμία ισχύ στα ψεύτικα μοντέλα υπολογιστών του Neil Ferguson που προειδοποιούν για εκατομμύρια θανάτους.

• Τα κυρίαρχα ΜΜΕ δεν ανέφεραν τα πραγματικά γεγονότα της λεγόμενης πανδημίας.

• Η δημοκρατία κινδυνεύει να αντικατασταθεί από φασιστικά ολοκληρωτικά μοντέλα.

• Ο Ντρόστεν (που ανάπτυξε το άχρηστο τεστ PCR για τον κορωνοϊο), ο Τέντρος του ΠΟΥ και άλλοι έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως ορίζονται στον Διεθνή Ποινικό Κώδικα.

Συνωμοσία εναντίον των λαών:

• Οι πολιτικοί και τα ΜΜΕ οδήγησαν σκόπιμα τους λαούς σε πανικό.

• Τα παιδιά οδηγήθηκαν ηθελημένα να αισθάνονται υπεύθυνα «για τον οδυνηρό και βασανιστικό θάνατο των γονέων και των παππούδων τους εάν δεν ακολουθούν τους κανόνες εναντίον του κορωνοϊού».

• Το άχρηστο τεστ PCR χρησιμοποιείται για τη δημιουργία φόβου και όχι για διάγνωση.

• Δεν μπορεί να γίνεται λόγος για ένα δεύτερο κύμα.

Τραυματισμός και ζημιά:

• Στοιχεία γιγαντιαίας βλάβης στην υγεία και οικονομία των λαών.

• Τα μέτρα έχουν προκαλέσει:

○ Τον θάνατο αμέτρητων άνθρωπων.

○ Την καταστροφή αμέτρητων εταιρείών και ατόμων παγκοσμίως.

• Παιδιά απομακρύνονται με τη βία από τους γονείς τους

Αποζημιώσεις:

• Πρέπει να υποβληθεί μαζική αγωγή στις ΗΠΑ ή τον Καναδά, με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη παγκοσμίως να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν.

• Οι εταιρείες και οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να αποζημιωθούν για ζημίες.

• Οι Γερμανοί νομικοί μπορούν να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε οποιονδήποτε νομικό ενδιαφέρεται να ασκήσει παρόμοια αγωγή στη χώρα του.