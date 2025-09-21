554 - Die Charlie Show dauerte genau 6 Jahre 66 Tage - Es gab keine Hinrichtung!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Übung zum Öffnen nach Oben https://www.youtube.com/watch?v=gmd3eloP2LI
_____________________________________________________
Zusatz zu Video 553:
KI verweigert Patienten die notwendigen OPs
https://old.bitchute.com/video/n8dXhJxkQWS5/
__________________________________________
Nun zur Charlie Show
Der Charakter Charlie ist tot, der Schauspieler nicht
Charlie und (wieder) kein Blut
https://www.youtube.com/watch?v=3HZEGplwWRw&t=46s
Sie zeigen es so deutlich
https://x.com/harrysoulcoach/status/1966945453012119612?
Plastikhände im Sarg + Trump KI Video
https://x.com/MAVERIC68078049/status/1966920350593413607?
Die Charlie Show dauerte genau 6 Jahre 66 Tage
https://x.com/Insurgent_AF/status/1966976068285591647?
Seine Schußwunde ist nicht möglich
https://old.bitchute.com/video/DFARfvb9h26P/
Alles Schauspieler
https://old.bitchute.com/video/jVSdsYqtenNN/
Diese gruslige Wiwe und predictive programming
https://www.youtube.com/watch?v=dbNjFw3NBm0
Der Ort des Verbrechens wurde schon zugepflastert
https://www.bitchute.com/video/AGf3r4hnuHoa
Sie sind freie Maurer
https://www.youtube.com/watch?v=naGxhMcR8GI
https://www.bitchute.com/video/3G8lhwd7aqUY
Derselbe Security-Mann wie bei der Ohren-Don-Show ...
https://www.bitchute.com/video/ocIWLvYkvcKZ
https://www.bitchute.com/video/WnS6X9bTX9QO
