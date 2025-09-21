BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
554 - Die Charlie Show dauerte genau 6 Jahre 66 Tage - Es gab keine Hinrichtung!
Savannah Nobel
Savannah Nobel
647 views • 20 hours ago

Savannah's Shop: https://savannah-nobel.com

Übung zum Öffnen nach Oben https://www.youtube.com/watch?v=gmd3eloP2LI

_____________________________________________________


Zusatz zu Video 553:

KI verweigert Patienten die notwendigen OPs

https://old.bitchute.com/video/n8dXhJxkQWS5/

__________________________________________


Nun zur Charlie Show

Der Charakter Charlie ist tot, der Schauspieler nicht


Charlie und (wieder) kein Blut

https://www.youtube.com/watch?v=3HZEGplwWRw&t=46s


Sie zeigen es so deutlich

https://x.com/harrysoulcoach/status/1966945453012119612?


Plastikhände im Sarg + Trump KI Video

https://x.com/MAVERIC68078049/status/1966920350593413607?


Die Charlie Show dauerte genau 6 Jahre 66 Tage

https://x.com/Insurgent_AF/status/1966976068285591647?


Seine Schußwunde ist nicht möglich

https://old.bitchute.com/video/DFARfvb9h26P/


Alles Schauspieler

https://old.bitchute.com/video/jVSdsYqtenNN/


Diese gruslige Wiwe und predictive programming

https://www.youtube.com/watch?v=dbNjFw3NBm0


Der Ort des Verbrechens wurde schon zugepflastert

https://www.bitchute.com/video/AGf3r4hnuHoa


Sie sind freie Maurer

https://www.youtube.com/watch?v=naGxhMcR8GI

https://www.bitchute.com/video/3G8lhwd7aqUY


Derselbe Security-Mann wie bei der Ohren-Don-Show ...

https://www.bitchute.com/video/ocIWLvYkvcKZ

https://www.bitchute.com/video/WnS6X9bTX9QO





















.



























.



























.



