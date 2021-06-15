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[VOSTFR] 🔴 ALERTE Points de contrôle de quarantaine aux États-Unis
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0 view • June 15, 2021
Le maire démocrate de la ville de New York, Bill de Blasio, a annoncé
mercredi que pour la première fois, des unités d'application de la loi
établiraient des points de contrôle de quarantaine COVID-19 .
"Nous aurons des points de contrôle aux principaux points d'entrée de la ville", a déclaré de Blasio lors de son briefing quotidien.
L'objectif est de suivre les voyageurs et les habitants de la ville rentrant chez eux depuis plus de 30 États désormais désignés par l'État de New York comme des points chauds de coronavirus. Ces personnes devront remplir des formulaires de santé en voyage pour soutenir les efforts de recherche des contacts.
«Les voyageurs venant de ces États recevront des informations sur la quarantaine, rappelant qu'elle est obligatoire et non facultative», a déclaré de Blasio, ajoutant que de fortes amendes peuvent être imposées à ceux qui bafouent les règles de santé publique.
Vidéo originale :
https://youtu.be/9fYMXxfjHqE
Article :
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/08/05/899337278/nyc-setting-up-quarantine-checkpoints-for-travelers-from-covid-19-hotspots
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#Covid19 #Checkpoints
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