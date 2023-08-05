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Were There Civilizations BEFORE Adam? Tartaria, Mudslides… - Conspiracy Conversations (EP #16) with David Whited + Allan Cornford
Flyover Conservatives
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310 views • August 05, 2023

Watch every Saturday at 2:00 pm CST for a new edition of Conspiracy Conversations as David and a guest engage in a deep dive discussion on well-known conspiracies and mysteries.



TODAY’S TOPICS:



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Allan Cornford

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