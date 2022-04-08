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IFQ95 - Émission du 7 avril 2022 avec Philippe Pascot
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0 view • April 08, 2022
7 avril 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions95:c
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Description d'origine :
Dans cette 95e et dernière émission de l'Info en QuestionS, après 22 mois d'informations partagées (depuis le 11 juin 2020), à 3 jours du premier tour de la (s)élection présidentielle française 2022, nous aurons le plaisir de recevoir Philippe Pascot, auteur et politicien pendant 25 ans.
Philippe Pascot est auteur de 9 livres, dont "Pilleur d'Etat", "Mensonges d'Etat" et son dernier pamphlet "Élections piège à con". Pour cette émission exceptionnelle, toute l'équipe sera présente (sauf Sophie) pour vous dire au revoir et pour vous embrasser très fort. Nos chemins se séparent mais pas nos cœurs, et nous continuerons à vous informer chacun et chacune sur nos canaux, avec le même amour de la vérité et la même envie de vous dire qu"on vous aime, et que vous n'êtes pas seul-e ❤️
Le site de Philippe Pascot : http://philippe-pascot.com
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien :
https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
👉 SENTA DEPUYDT :
Facebook Senta : https://www.facebook.com/senta.depuydt
Site officiel : http://childrenshealthdefense.eu
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be
■ Sources Chloé :
• Présentation PowerPoint "Présidentielle 2022 - Profil des 12 candidats" : https://docs.google.com/presentation/d/1DzxZDpasKSFK9pqe_Fo1YkXSf1tSk77Y/edit?usp=sharing&;ouid=112395942149703606857&rtpof=true&sd=true
PDF : https://drive.google.com/file/d/1TenD-dw99MJT6xEZ09rqn7Up7mBj70qe/view?usp=sharing
• Les parrainages des 64 candidats pour la sélection présidentielle 2022 :
https://presidentielle2022.conseil-constitutionnel.fr/les-parrainages/parrainages-valides-par-candidat.html
• La position des 12 candidats face à la pédocriminalité de France.
https://exoconscience.com/video-pedocriminalite-que-sont-vraiment-prets-a-faire-les-candidats/pedocriminalite
• La position des 12 candidats face à l'obligation vaccinale et du Pass.
https://t.me/chloefinfosofficiel/1482
• Le traitement à vie et avantages en nature des ex-Présidents de la République française.
https://www.francetvinfo.fr/economie/les-anciens-presidents-de-la-republique-coutent-10-millions-d-euros-par-an_1835527.html
• Chanson "Le Roi des cons".
Une petite ode collective à laquelle j'ai participé, inspirée de la célèbre chanson cinquantenaire de Brassens.
https://youtu.be/JJp29XWE5Tg
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Description d'origine :
Dans cette 95e et dernière émission de l'Info en QuestionS, après 22 mois d'informations partagées (depuis le 11 juin 2020), à 3 jours du premier tour de la (s)élection présidentielle française 2022, nous aurons le plaisir de recevoir Philippe Pascot, auteur et politicien pendant 25 ans.
Philippe Pascot est auteur de 9 livres, dont "Pilleur d'Etat", "Mensonges d'Etat" et son dernier pamphlet "Élections piège à con". Pour cette émission exceptionnelle, toute l'équipe sera présente (sauf Sophie) pour vous dire au revoir et pour vous embrasser très fort. Nos chemins se séparent mais pas nos cœurs, et nous continuerons à vous informer chacun et chacune sur nos canaux, avec le même amour de la vérité et la même envie de vous dire qu"on vous aime, et que vous n'êtes pas seul-e ❤️
Le site de Philippe Pascot : http://philippe-pascot.com
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien :
https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
👉 SENTA DEPUYDT :
Facebook Senta : https://www.facebook.com/senta.depuydt
Site officiel : http://childrenshealthdefense.eu
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be
■ Sources Chloé :
• Présentation PowerPoint "Présidentielle 2022 - Profil des 12 candidats" : https://docs.google.com/presentation/d/1DzxZDpasKSFK9pqe_Fo1YkXSf1tSk77Y/edit?usp=sharing&;ouid=112395942149703606857&rtpof=true&sd=true
PDF : https://drive.google.com/file/d/1TenD-dw99MJT6xEZ09rqn7Up7mBj70qe/view?usp=sharing
• Les parrainages des 64 candidats pour la sélection présidentielle 2022 :
https://presidentielle2022.conseil-constitutionnel.fr/les-parrainages/parrainages-valides-par-candidat.html
• La position des 12 candidats face à la pédocriminalité de France.
https://exoconscience.com/video-pedocriminalite-que-sont-vraiment-prets-a-faire-les-candidats/pedocriminalite
• La position des 12 candidats face à l'obligation vaccinale et du Pass.
https://t.me/chloefinfosofficiel/1482
• Le traitement à vie et avantages en nature des ex-Présidents de la République française.
https://www.francetvinfo.fr/economie/les-anciens-presidents-de-la-republique-coutent-10-millions-d-euros-par-an_1835527.html
• Chanson "Le Roi des cons".
Une petite ode collective à laquelle j'ai participé, inspirée de la célèbre chanson cinquantenaire de Brassens.
https://youtu.be/JJp29XWE5Tg
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