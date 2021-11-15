Сколько лет жизни после уколизации. Доктор Шон Брукс: «Люди, которые приняли эту вакцину умрут в ближайшие 3-5 лет...»

Vera Nika 133 followers Follow 4 Share Add to... Share Report

5599 views • November 15, 2021



Только обращение к Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС спасёт от принудительной чипизации-вакцинации! Повторять эту Истину никто не будет.

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ

Большинство землян совершили ошибку — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно через исправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ!



Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил тьмы, и поэтому происходит всё так как сейчас. Необходимо пробудиться духовно, иначе тёмные тёмные полностью исполнят свой план, поработив даже живые души, при этом совершив вполне заслуженное наказание безверных, бездумных потребителей и врагов Света, Жизни.



Поэтому лишь мирскими прагматичными методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, кроме пробуждения активности, — будет разве что лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.

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Подробней, текст перевода на Сайте —



Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ



Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации



МОЛИТВА СВЕТА



Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Да Будет Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Пошли мне Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Защити меня Своим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

ПоРАзи Своим Светом Тьму!



Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ возполняюсь Тобой!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ излучаю Свет!



Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Тварится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Струится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Свет ПоРАжает Тьму!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Свет ОтРАжает Тьму!



Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

— ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

— «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©



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