© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Детский мультик про девочку, которая светится после прививки
Follow
1
Share
Report
2096 views • September 07, 2021
Это карикатурная история о девочке, которая начала светиться после вакцинации, опубликованная полгода назад. Текст мультфильма: " - Я думаю, вы все знакомы с контрольными маркерами, которые содержат фосфор, и если вы нанесете их на кожу или какой-либо объект, вы получите эффект свечения в темноте.
Мы с друзьями весело проводили с ними время, рисовали ими и устраивали вечеринки в темных комнатах. Было весело и круто.Однажды я даже вернулся домой таким, и это привлекло внимание всех бездомных собак в округе. Мне едва удалось спастись, и после того случая я больше так не шутил.Иногда мне даже казалось, что людям, которые по умолчанию светятся в темноте, будет тяжело и хорошо, что такая судьба прошла мимо меня.Но, как вы уже поняли, радовалась я недолго, потому что именно мне суждено было стать тем самым человеком, которого видно издалека в любое время суток.Все началось с того, что вся семья решила сделать прививку от вируса. На самом деле эта процедура обязательна для моих родителей, так как они врачи.Иначе им просто не дадут работать. А я хочу поступить в медицинский вуз, а там вообще не принимают документы от абитуриентов без прививок.Так что, если это все-таки неизбежно, то откладывать нет смысла - мы с родителями подумали и поехали в поликлинику. се прошло гладко и через час мы вернулись домой.Только вечером у нас с родителями поднялась температура, но о такой возможной реакции на вакцину врач предупредил, так что мы особо не волновались.Фактически, на следующий день нам не стало лучше, и места уколов начали болеть и опухать, как будто внутри надулся какой-то баллон. Но если бы только это. У нас с родителями началась какая-то депрессия, и в целом состояние было просто ужасным.Однако примерно через неделю папа уже повеселел, и даже вернулся в спорт, а еще через 3 дня к нему присоединилась мама.
И только я остался овощем, которому не только не становилось лучше, но и казалось, что состояние только ухудшалось. И температура не падала все это время, даже час.
Когда место укола распухло еще больше, родители повели меня к семейному врачу. Он был удивлен размером моей подкожной опухоли, сказав, что никогда не видел ничего подобного в своей практике.А потом доктор взял фонарик и посветил на мою опухшую руку. Потом я заметил, что его глаза увеличились в размерах, а сам он просто свихнулся. То же произошло и с моими родителями. "Ты тоже это видишь?" доктор спросил моих родителей как-то нерешительно, и они согласно кивнули.Потом мне самому захотелось увидеть, что же такого увлекательного и интересного. Вы знаете, что я видел? Неоновое свечение. На месте вакцинации я светился, как глубоководный анчоус, и это было очень страшно и смешно одновременно.Они начали изучать меня, как лабораторную морскую свинку, поэтому я был уверен, что ситуация под контролем и все худшее позади. Но нет, оказывается, это было только начало.Однажды ночью мама зашла в мою комнату, чтобы взять ножницы, и закричала. Я проснулась в ужасе и испугалась, так как мне казалось, что мама плохо себя чувствует и ей нужна помощь. Но оказалось, что не ей нужна была помощь, а мне.Как только я начал вставать, мама начала отступать и отмахиваться от меня, как привидение. Потом в комнату вошел папа и отскочил от меня. "Что с тобой?" - сказал я, а потом заметил какое-то странное свечение рядом со мной. Мысль об НЛО или чем-то подобном тут же мелькнула в моей голове, но нет ... Это я засветился.Понимаешь? В темноте я выглядел как люминофорный монстр или рекламный знак, но не как человек. И это было совсем не круто. Потом папа включил свет, и я снова стала нормальной, но ненадолго, потому что папа снова выключил и ... да, все, я светился в темноте.Прямо посреди ночи родители стали звонить семейному врачу и все ему рассказали, а потом мы поехали в поликлинику. Они снова взяли некоторые анализы, провели различные тесты и периодически помещали меня в темные комнаты, чтобы следить за моим свечением. Было жутко и страшно от того, что ничего не было понятно.А потом мой отец и врач начали анализировать, что предшествовало моему сиянию, и решили, что это как-то связано с вакциной, которую я получил. Причем изначально засветилась именно область укола…Папа нашел инструкцию к вакцине, потом посмотрел на ее состав и был ошеломлен, так как люциферин был одним из ингредиентов ... Он спросил врача, показалось ли ему это и видел ли он, что написано в составе. Док был также шокирован и сказал, что происходит что-то странное, в котором нужно разобраться.В то время я вообще ничего не понимал и название «люциферин» ассоциировалось только с Люцифером ... Бесполезная ассоциация, говорю вам ... Я мог только надеяться, что это просто совпадение и я не повернулся в демоническое существо, и мои рога не вырастут ...
Мы с друзьями весело проводили с ними время, рисовали ими и устраивали вечеринки в темных комнатах. Было весело и круто.Однажды я даже вернулся домой таким, и это привлекло внимание всех бездомных собак в округе. Мне едва удалось спастись, и после того случая я больше так не шутил.Иногда мне даже казалось, что людям, которые по умолчанию светятся в темноте, будет тяжело и хорошо, что такая судьба прошла мимо меня.Но, как вы уже поняли, радовалась я недолго, потому что именно мне суждено было стать тем самым человеком, которого видно издалека в любое время суток.Все началось с того, что вся семья решила сделать прививку от вируса. На самом деле эта процедура обязательна для моих родителей, так как они врачи.Иначе им просто не дадут работать. А я хочу поступить в медицинский вуз, а там вообще не принимают документы от абитуриентов без прививок.Так что, если это все-таки неизбежно, то откладывать нет смысла - мы с родителями подумали и поехали в поликлинику. се прошло гладко и через час мы вернулись домой.Только вечером у нас с родителями поднялась температура, но о такой возможной реакции на вакцину врач предупредил, так что мы особо не волновались.Фактически, на следующий день нам не стало лучше, и места уколов начали болеть и опухать, как будто внутри надулся какой-то баллон. Но если бы только это. У нас с родителями началась какая-то депрессия, и в целом состояние было просто ужасным.Однако примерно через неделю папа уже повеселел, и даже вернулся в спорт, а еще через 3 дня к нему присоединилась мама.
И только я остался овощем, которому не только не становилось лучше, но и казалось, что состояние только ухудшалось. И температура не падала все это время, даже час.
Когда место укола распухло еще больше, родители повели меня к семейному врачу. Он был удивлен размером моей подкожной опухоли, сказав, что никогда не видел ничего подобного в своей практике.А потом доктор взял фонарик и посветил на мою опухшую руку. Потом я заметил, что его глаза увеличились в размерах, а сам он просто свихнулся. То же произошло и с моими родителями. "Ты тоже это видишь?" доктор спросил моих родителей как-то нерешительно, и они согласно кивнули.Потом мне самому захотелось увидеть, что же такого увлекательного и интересного. Вы знаете, что я видел? Неоновое свечение. На месте вакцинации я светился, как глубоководный анчоус, и это было очень страшно и смешно одновременно.Они начали изучать меня, как лабораторную морскую свинку, поэтому я был уверен, что ситуация под контролем и все худшее позади. Но нет, оказывается, это было только начало.Однажды ночью мама зашла в мою комнату, чтобы взять ножницы, и закричала. Я проснулась в ужасе и испугалась, так как мне казалось, что мама плохо себя чувствует и ей нужна помощь. Но оказалось, что не ей нужна была помощь, а мне.Как только я начал вставать, мама начала отступать и отмахиваться от меня, как привидение. Потом в комнату вошел папа и отскочил от меня. "Что с тобой?" - сказал я, а потом заметил какое-то странное свечение рядом со мной. Мысль об НЛО или чем-то подобном тут же мелькнула в моей голове, но нет ... Это я засветился.Понимаешь? В темноте я выглядел как люминофорный монстр или рекламный знак, но не как человек. И это было совсем не круто. Потом папа включил свет, и я снова стала нормальной, но ненадолго, потому что папа снова выключил и ... да, все, я светился в темноте.Прямо посреди ночи родители стали звонить семейному врачу и все ему рассказали, а потом мы поехали в поликлинику. Они снова взяли некоторые анализы, провели различные тесты и периодически помещали меня в темные комнаты, чтобы следить за моим свечением. Было жутко и страшно от того, что ничего не было понятно.А потом мой отец и врач начали анализировать, что предшествовало моему сиянию, и решили, что это как-то связано с вакциной, которую я получил. Причем изначально засветилась именно область укола…Папа нашел инструкцию к вакцине, потом посмотрел на ее состав и был ошеломлен, так как люциферин был одним из ингредиентов ... Он спросил врача, показалось ли ему это и видел ли он, что написано в составе. Док был также шокирован и сказал, что происходит что-то странное, в котором нужно разобраться.В то время я вообще ничего не понимал и название «люциферин» ассоциировалось только с Люцифером ... Бесполезная ассоциация, говорю вам ... Я мог только надеяться, что это просто совпадение и я не повернулся в демоническое существо, и мои рога не вырастут ...
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.