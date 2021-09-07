Детский мультик про девочку, которая светится после прививки

Это карикатурная история о девочке, которая начала светиться после вакцинации, опубликованная полгода назад. Текст мультфильма: " - Я думаю, вы все знакомы с контрольными маркерами, которые содержат фосфор, и если вы нанесете их на кожу или какой-либо объект, вы получите эффект свечения в темноте.

Мы с друзьями весело проводили с ними время, рисовали ими и устраивали вечеринки в темных комнатах. Было весело и круто.Однажды я даже вернулся домой таким, и это привлекло внимание всех бездомных собак в округе. Мне едва удалось спастись, и после того случая я больше так не шутил.Иногда мне даже казалось, что людям, которые по умолчанию светятся в темноте, будет тяжело и хорошо, что такая судьба прошла мимо меня.Но, как вы уже поняли, радовалась я недолго, потому что именно мне суждено было стать тем самым человеком, которого видно издалека в любое время суток.Все началось с того, что вся семья решила сделать прививку от вируса. На самом деле эта процедура обязательна для моих родителей, так как они врачи.Иначе им просто не дадут работать. А я хочу поступить в медицинский вуз, а там вообще не принимают документы от абитуриентов без прививок.Так что, если это все-таки неизбежно, то откладывать нет смысла - мы с родителями подумали и поехали в поликлинику. се прошло гладко и через час мы вернулись домой.Только вечером у нас с родителями поднялась температура, но о такой возможной реакции на вакцину врач предупредил, так что мы особо не волновались.Фактически, на следующий день нам не стало лучше, и места уколов начали болеть и опухать, как будто внутри надулся какой-то баллон. Но если бы только это. У нас с родителями началась какая-то депрессия, и в целом состояние было просто ужасным.Однако примерно через неделю папа уже повеселел, и даже вернулся в спорт, а еще через 3 дня к нему присоединилась мама.

И только я остался овощем, которому не только не становилось лучше, но и казалось, что состояние только ухудшалось. И температура не падала все это время, даже час.

Когда место укола распухло еще больше, родители повели меня к семейному врачу. Он был удивлен размером моей подкожной опухоли, сказав, что никогда не видел ничего подобного в своей практике.А потом доктор взял фонарик и посветил на мою опухшую руку. Потом я заметил, что его глаза увеличились в размерах, а сам он просто свихнулся. То же произошло и с моими родителями. "Ты тоже это видишь?" доктор спросил моих родителей как-то нерешительно, и они согласно кивнули.Потом мне самому захотелось увидеть, что же такого увлекательного и интересного. Вы знаете, что я видел? Неоновое свечение. На месте вакцинации я светился, как глубоководный анчоус, и это было очень страшно и смешно одновременно.Они начали изучать меня, как лабораторную морскую свинку, поэтому я был уверен, что ситуация под контролем и все худшее позади. Но нет, оказывается, это было только начало.Однажды ночью мама зашла в мою комнату, чтобы взять ножницы, и закричала. Я проснулась в ужасе и испугалась, так как мне казалось, что мама плохо себя чувствует и ей нужна помощь. Но оказалось, что не ей нужна была помощь, а мне.Как только я начал вставать, мама начала отступать и отмахиваться от меня, как привидение. Потом в комнату вошел папа и отскочил от меня. "Что с тобой?" - сказал я, а потом заметил какое-то странное свечение рядом со мной. Мысль об НЛО или чем-то подобном тут же мелькнула в моей голове, но нет ... Это я засветился.Понимаешь? В темноте я выглядел как люминофорный монстр или рекламный знак, но не как человек. И это было совсем не круто. Потом папа включил свет, и я снова стала нормальной, но ненадолго, потому что папа снова выключил и ... да, все, я светился в темноте.Прямо посреди ночи родители стали звонить семейному врачу и все ему рассказали, а потом мы поехали в поликлинику. Они снова взяли некоторые анализы, провели различные тесты и периодически помещали меня в темные комнаты, чтобы следить за моим свечением. Было жутко и страшно от того, что ничего не было понятно.А потом мой отец и врач начали анализировать, что предшествовало моему сиянию, и решили, что это как-то связано с вакциной, которую я получил. Причем изначально засветилась именно область укола…Папа нашел инструкцию к вакцине, потом посмотрел на ее состав и был ошеломлен, так как люциферин был одним из ингредиентов ... Он спросил врача, показалось ли ему это и видел ли он, что написано в составе. Док был также шокирован и сказал, что происходит что-то странное, в котором нужно разобраться.В то время я вообще ничего не понимал и название «люциферин» ассоциировалось только с Люцифером ... Бесполезная ассоциация, говорю вам ... Я мог только надеяться, что это просто совпадение и я не повернулся в демоническое существо, и мои рога не вырастут ...