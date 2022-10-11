LA TRINITA’ 16 Giugno 2017

Un carissimo saluto. Ricevo da parecchie persone tanto materiale interessante di ricerche che hanno condotto autonomamente. In questo video una minuscola parte dell’immenso lavoro svolto da Matt Zerby che con lodevole passione indaga nei minimi dettagli fino ad arrivare ad esposizioni che fanno riflettere. Buona visione Brandenburg Concerto No4-1 BWV1049 - Classical Whimsical di Kevin MacLeod è un brano autorizzato da Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Fonte: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100303 Artista: http://incompetech.com/





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Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.



